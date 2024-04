Công an Bến Tre hỗ trợ nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn

TPO - Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Bến Tre đã cấp phát miễn phí 25.000 lít nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân vùng hạn mặn tại huyện Bình Đại.

Đây là hoạt động nhằm giúp nhân dân khắc phục phần nào tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt trong đợt hạn mặn năm nay, do Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương nằm trong vùng xâm nhập mặn kịp thời hỗ trợ, tặng nước ngọt cho người dân.

Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH phối hợp với Công ty Cấp thoát nước Bến Tre tổ chức cấp phát miễn phí 25.000 lít nước ngọt sinh hoạt, đồng thời hỗ trợ 50 dụng cụ chứa nước cho người dân ở khu vực xã Bình Thắng, huyện Bình Đại.

Buổi cấp nước hôm nay mở đầu cho đợt cấp nước ngọt giúp dân của Công an Bến Tre sẽ được tiếp tục thực hiện trong các ngày tới.