Công an bày cách ứng phó với nạn không vay tiền cũng bị ‘khủng bố’ điện thoại

TPO - Dù không vay tiền qua các ứng dụng (app) cho vay tiền nhưng nhiều trường hợp bị các đối tượng “khủng bố” đòi nợ bằng điện thoại, tin nhắn và thậm chí bị bêu xấu trên các trang mạng xã hội. Trước thực trạng này, công an khuyến cáo người dân một số biện pháp xử lý khi bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin “khủng bố” đòi nợ.

Theo thông tin từ Bộ Công an, thời gian gần đây, đơn vị nghiệp vụ nhận thấy, nhiều trường hợp người dân dù không vay, không bảo lãnh, thậm chí không hề quen biết người vay tiền qua các ứng dụng (app) cho vay tiền nhưng lại bị các đối tượng “khủng bố” đòi nợ bằng điện thoại, tin nhắn và thậm chí bị bêu xấu trên các trang mạng xã hội.

Từ vụ việc do nạn nhân trình báo nhận thấy, lý do bị “khủng bố”, do người thân, bạn bè, đồng nghiệp của họ đã tham gia vay tiền qua app và không trả tiền đúng hạn nên các đối tượng đòi nợ sẽ sử dụng dữ liệu danh bạ của họ để nhắn tin, gọi điện thoại nhằm mục đích đòi nợ, cho dù người bị gọi điện không liên quan đến các khoản vay nợ đó.

Ngoài ra, do thủ tục vay tiền qua app hết sức đơn giản, người vay chỉ cần cung cấp thông tin CMND/CCCD là có thể vay được tiền. Một số đối tượng xấu đã lợi dụng việc đánh cắp thông tin hoặc sử dụng thông tin công khai của bạn để thực hiện việc vay tiền qua app nhưng sau đó không trả.

Từ tình hình trên, cơ quan công an đã đưa ra khuyến cáo cho người dân về một số biện pháp xử lý khi bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin “khủng bố” đòi nợ mặc dù không vay tiền, cụ thể như sau: Cần phải bình tĩnh xử lý, giải thích ngắn gọn về việc không quen biết người vay hoặc không có trách nhiệm với khoản nợ mà các đối tượng đề cập. Đồng thời, hỏi rõ thông tin đơn vị đòi nợ, nhắc nợ và yêu cầu cung cấp các chứng từ, hợp đồng, thông tin về việc vay nợ của mình. (Nên ghi âm cuộc gọi, lưu tin nhắn để làm bằng chứng); Thông báo, hướng dẫn cách xử lý cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình khi bị các đối tượng đòi nợ gọi điện, nhắn tin làm phiền với nội dung như trên; Sử dụng tính năng có sẵn trên điện thoại để chặn các cuộc gọi, tin nhắn làm phiền của các đối tượng đòi nợ.

Đối với các trang Facebook cá nhân có thể khóa các bình luận của người lạ. Ngoài ra, nếu tình trạng bị làm phiền kéo dài, thậm chí đến mức bị “khủng bố” điện thoại, người dân có thể trình báo đến cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời; Tuyệt đối không cung cấp các thông tin của bản thân cho các đối tượng gọi điện đòi nợ như: Thông tin về giấy tờ tuỳ thân, quan hệ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, nơi làm việc, sinh sống…

Để vừa đảm bảo nhu cầu vay tiền, vừa bảo vệ người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người dân khi có nhu cầu vay tiền phải tìm hiểu, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, thể hiện đầy đủ các thông tin trên website như: tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, các chính sách cụ thể về lãi suất vay với các hình thức phù hợp.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị mình không vay qua app không rõ nguồn gốc, không được nhân danh đơn vị hoặc cung cấp số điện thoại của cơ quan, đồng nghiệp để vay tiền.

Trước đó, ngày 18/7/2022, Phòng PA05 Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của anh N.V.K (lãnh đạo của một đơn vị trong ngành than) về việc bị một số đối tượng lạ mặt nhắn tin, gọi điện đe dọa với lý do anh K để cho công nhân là anh H (làm việc tại Phân xưởng chế biến than) vay tiền không trả. Đối tượng nhắn tin, gọi điện với lời lẽ thô tục đe dọa anh K cùng gia đình, gây ảnh hưởng đến tinh thần, làm gián đoạn công việc của anh N.V.K. Tuy nhiên, qua xác minh, anh H khẳng định bản thân không vay mượn tiền của ai và cũng bị một số đối tượng nhắn tin, gọi điện để đe dọa khoảng 1 tháng trở lại đây. Một tháng sau, đơn vị này tiếp nhận thêm đơn trình báo của chị H (SN 1970, trú tại TP Hạ Long) về việc bị một số đối tượng thường xuyên gọi điện chửi bới, đe doạ, đòi nợ với lý do chồng chị H (hiện đang là lãnh đạo một doanh nghiệp) cùng với công nhân vay của nhóm người này số tiền 150 triệu đồng nhưng không trả. Chị H cho biết gia đình chị không nợ ai số tiền trên, điều này đã làm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống, gây hoang mang, lo sợ cho gia đình.