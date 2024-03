Công an bám sát khu dân cư truy tìm kẻ bắn đạn bi sắt vào nhà dân ở TPHCM

Sau một tuần xảy ra vụ 20 nhà dân trên đường Lam Sơn, quận Tân Bình, trúng đạn bi sắt hư hỏng tài sản, đến nay thủ phạm vẫn chưa được công an lần ra.

Ngày 12/3, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lực lượng công an phường 2 (quận Tân Bình) vẫn đang túc trực trên đường Lam Sơn để theo dõi, truy tìm kẻ bắn đạn bi sắt vào nhà dân.

Một cán bộ công an cho biết, sau ngày 5/3, khu vực không còn xảy ra tình trạng đạn bi sắt bay vào nhà dân. "Công an đang tuần tra mỗi ngày để theo dõi, truy tìm kẻ gây ra vụ việc", một cán bộ nói.

Sự xuất hiện của công an địa phương giúp người dân sống trên đường Lam Sơn bớt lo lắng hơn. Mọi người quay lại sinh hoạt như mọi ngày và hy vọng công an sớm lần ra dấu vết, bắt giữ thủ phạm để bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.

Bà Yến (45 tuổi, ngụ địa phương) chia sẻ, khả năng kẻ bắn đạn bi sắt đã "rén" khi công an vào cuộc quyết liệt. Sau khi bắn bể kính ô tô vào ngày 5/3, khu vực không còn xuất hiện tình trạng đạn bi sắt bay vào nhà.

"Tôi nghĩ công an phải điều tra, bắt người phá hoại bằng mọi cách, buộc bồi thường thiệt hại. Có nhà hư hỏng tài sản phải bỏ hơn 20 triệu đồng sửa chữa", bà Yến nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Anh Quang, Chủ tịch UBND phường 2 (quận Tân Bình) cho biết, những ngày qua, chính quyền phường phối hợp các khu phố tuyên truyền, không còn tình trạng đạn bi sắt bay vào nhà dân.

Công an địa phương xác minh, điều tra nhưng chưa lần ra tung tích kẻ gây vụ việc. "Anh em công an ở cả tuần dưới đường Lam Sơn theo dõi. Cuộc sống người dân đã bình thường trở lại. Hôm rồi chắc kẻ này thấy "động" nên không dám bắn bi sắt nữa", ông Quang nói.

Trước đó, trong tháng 2 và đầu tháng 3, khu dân cư trên đường Lam Sơn (quận Tân Bình) liên tục bị đạn bi sắt bay vào nhà hư hỏng tài sản.

Có nhà bị thủng cửa kính, bể máy nước nóng năng lượng mặt trời, bể kính ô tô… Người dân sống trong cảnh bất an và trình báo công an địa phương. Người dân cũng nhặt được hàng trăm viên đạn bi sắt to bằng đầu đũa.