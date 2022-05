Con trai để lộ đề thi, hiệu trưởng bị kiểm điểm hạ bậc thi đua

TPO - Ông Phan Lê Huy, Hiệu trưởng trường THCS Phú Long (TP Thuận An, Bình Dương) bị kiểm điểm, hạ bậc thi đua do con trai để lộ đề thi cuối kỳ. Ông Huy cho biết, đã tổ chức thi lại và nhận trách nhiệm về sự cố do con gây ra.

Ngày 24/5, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường THCS Phú Long về vụ việc lộ đề thi cuối kỳ. Sau khi làm việc, phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thuận An đã kiểm điểm, phê bình và sẽ hạ bậc thi đua đối với ông Phan Lê Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Long. Hiệu trưởng trường THCS Phú Long được đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm. Theo báo cáo của ông Phan Lê Huy, ngày 16/5 nhà trường tổ chức cho học sinh khối lớp 6,7,8 kiểm tra học kỳ 2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập tổ in sao đề và phân công giáo viên giảng dạy ra đề các môn, riêng môn Tiếng Anh do Sở GD-ĐT ra đề. Sau khi giáo viên ra đề thì gửi vào địa chỉ email của trường, mật khẩu địa chỉ email chỉ có Hiệu trưởng và 2 Phó hiệu trưởng biết để đăng nhập chọn và duyệt đề. Tuy nhiên, ông Huy không đăng xuất email có chứa đề kiểm tra. Lúc này, con của ông Huy đang học lớp 8 tại trường thấy máy tính của ba đang mở và thấy được đề kiểm tra môn Văn và Giáo dục công dân nên đã chụp hình phần tự luận gửi cho 2 người bạn thân học chung lớp để “tham khảo”. Hàng trăm học sinh khối lớp 8 trường THCS Phú Long thi học kì 2 môn Văn và Giáo dục công dân tại trường. Sau khi làm bài thi, học sinh phát hiện nội dung đề thi giống hoàn toàn với nội dung một nhóm học sinh gửi cho nhau tham khảo trước đó. Sau khi nắm thông tin về vụ việc lộ đề thi, nhà trường thống nhất thông báo hủy 2 bài kiểm tra này và tổ chức thi lại để cho có sự công bằng cho tất cả học sinh. Trường THCS Phú Long đã ra đề lại của tất cả các môn chưa kiểm tra. Yêu cầu đổi mật khẩu địa chỉ email có chứa đề kiểm tra. Nhà trường cũng không bao che hay che giấu sự cố trên mà thông báo cho tất cả học sinh, phụ huynh, giáo viên được biết. Lãnh đạo phòng GD-ĐT TP Thuận An cho biết, 2 đề thi bị lộ là đề nhà trường ra, nên không ảnh hưởng đến các trường khác. “Đây là sự cố ngoài ý muốn, trường cũng đã có biện pháp xử lý là cho thi lại để đảm bảo tính công bằng, mong phụ huynh hiểu và chia sẻ”, lãnh đạo phòng GD-ĐT TP Thuận An nói. Học sinh Tiểu học đặt câu có hình ảnh so sánh, lấy ngay mẹ làm ví dụ khiến người đọc "bật ngửa" Bình Dương: Kỷ luật nhóm nữ sinh đánh bạn học, quay clip Nguyên nhân bất ngờ vụ nữ sinh ở Bình Dương bị vây đánh, quay clip Hương Chi