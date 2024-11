Con gái bà Harris suy sụp

TPO - Con gái riêng chồng bà Kamala Harris đã trấn an người hâm mộ sau khi rộ tin cô suy sụp đến mức nhập viện trước thất bại của mẹ kế trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Ngày 9/11, Ella Emhoff, con gái riêng của Doug Emhoff - chồng bà Kamala Harris, đăng bài trên Instagram đính chính tin đồn được đưa vào bệnh viện sau khi suy sụp vì kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024.

“Có tin đồn tôi bị suy nhược thần kinh và phải vào viện. Không đúng sự thật đâu. Cũng muốn chửi nếu các bạn ở ngoài kia lan truyền điều đó. Không có gì sai khi thể hiện cảm xúc và khóc. Bất kỳ ai cũng có lúc cần phải khóc thật to. Tôi đã phải vật lộn với sức khỏe tâm thần suốt cuộc đời mình và tôi không xấu hổ về điều đó”, người mẫu 25 tuổi viết.

Ella tiết lộ thêm tất cả những gì cô làm kể từ ngày bầu cử là chơi ném bắt với chú chó Jerry của mình, kèm theo bức ảnh cô đang cầm một quả bóng màu xanh với một chú chó dưới chân.

Trước đó, Ella được phát hiện khóc nức nở bên lề sân khấu, trong khi Phó Tổng thống Mỹ phát biểu thừa nhận thất bại tại Đại học Howard (Washington, D.C.) vào ngày 6/11.

Chưa đầy 24 giờ sau, người đẹp sinh năm 1999 đăng hình ảnh khóc lóc của cô lên Instagram Story, kèm chú thích: “Thật sự không còn lời nào để nói. Tất cả chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Hiện tại, nó chỉ đau như một (từ lóng miệt thị) và điều đó ổn thôi. Cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Hãy kiểm tra tình hình của mọi người ngay bây giờ nhé. Đây là lúc để tổ chức, phát huy và tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng lớn hoặc nhỏ của bạn. Tôi ở đây vì tất cả các bạn. Tôi yêu các bạn”.

Thất bại của mẹ kế dường như là cú sốc lớn đối với Ella và cần nhiều thời gian để chữa lành.

Ngày 8/11, cô tiếp tục than thở trên Substack (nền tảng sáng tạo nội dung của Mỹ): “Tôi biết tất cả chúng ta đều đang cảm thấy rất nhiều cảm xúc ngay lúc này. Điều đó là bình thường và thật kỳ lạ nếu chúng ta không như vậy. Tôi biết tôi đã trải qua khoảng 10 chu kỳ buồn bã, tức giận và căng thẳng và đó chỉ là sáng nay thôi”.

Ella Emhoff (SN 1999) là con gái của Đệ nhị phu quân Mỹ với người vợ đầu tiên, nhà sản xuất phim Kerstin Mackin. Cô tốt nghiệp chuyên ngành dệt may của Trường Thiết kế Parsons ở thành phố New York vào năm 2021.

Sau khi gây ấn tượng với vẻ đẹp phi giới tính tại lễ nhậm chức của mẹ kế vào đầu năm 2021 trong bộ cánh Miu Miu, Ella được công ty quản lý người mẫu hàng đầu IMG Models chiêu mộ, chính thức gia nhập ngành giải trí.

Ghi dấu ấn trên sàn catwalk, Ella vẫn không từ bỏ niềm yêu thích đan lát của mình. Năm 2021, cô ra mắt sản phẩm hợp tác với Batsheva và bán hết trong vài phút. Năm 2022, cô giới thiệu dòng sản phẩm dệt kim đầu tiên của mình. Năm 2023, cô đã ra mắt Ella Emoff Likes to Knit (Ella Emoff thích đan) - buổi trình diễn nhỏ tại Tuần lễ thời trang New York. Cùng năm, cô mở triển lãm tranh đan tại phòng trưng bày Gotham ở Thành phố New York. Cô cũng thành lập câu lạc bộ đan lát của riêng mình trong năm 2023.

Ella có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ kế. Cô và anh trai gọi bà với cái tên thân mật là Momala (ghép giữa từ mom, mẹ trong tiếng Anh, và Kamala).

Trong cuốn hồi ký The Truths We Hold, bà Harris dành cho hai người con riêng của chồng những lời đầy tình cảm: "Cole và Ella, hai con là nguồn tình yêu vô tận và niềm vui thuần khiết đối với mẹ. Khi mẹ nhìn hai bạn bước vào thế giới này, lựa chọn con đường riêng của mình, mẹ rất tự hào, mỗi ngày, khi được làm mẹ của hai con".