Cơ quan điều tra khởi tố 74 bị can về tội tham nhũng ở Bắc Giang

TPO - Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, trong năm 2023, cơ quan điều tra đã khởi tố 28 vụ án, với 74 bị can về tội tham nhũng, chức vụ.

Tại Kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021 -2026, UBND tỉnh Bắc Giang có báo cáo về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Theo đó, đối với tội phạm về tham nhũng, chức vụ, cơ quan điều tra các cấp đã phát hiện, khởi tố mới 28 vụ, với 74 bị can (tăng 13 vụ so với cùng kỳ năm 2022), thu hồi hơn 18 tỷ đồng (đạt 67%).

Cụ thể, CQĐT đã khởi tố 10 vụ án tham ô tài sản với 20 bị can; khởi tố 3 vụ, 14 bị can về tội 'đưa, nhận hối lộ'; 3 vụ, với 5 bị can lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lạm quyền trong khi thi hành công vụ có 5 vụ, 17 bị can; giả mạo trong công tác có 2 vụ, 7 bị can; lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản 1 vụ, 1 bị can; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng 1 vụ, 2 bị can; lạm quyền trong khi thi hành công vụ (theo Điều 282, BL năm 1999) có 3 vụ, 8 bị can.

Theo cơ quan chức năng, tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra ở một số lĩnh vực được dư luận quan tâm như: đăng kiểm xe cơ giới đường bộ; cán bộ, công chức xã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền trong thi hành công vụ, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Đối với tội phạm về trật tự xã hội, các đơn vị chức năng phát hiện, điều tra làm rõ, khởi tố mới hơn 1000 vụ, với hơn 2.100 bị can; giảm 16 vụ (1,6%) so với cùng kỳ năm 2022. Tội phạm về trật tự xã hội nổi lên tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn như ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng đầu tư.

Các băng nhóm tội phạm hình sự được kiềm chế, tuy nhiên, xảy ra tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên trong độ tuổi học sinh tụ tập mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng gây mất ANTT ở một số địa phương.

Tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” bị phát hiện, bắt giữ tăng, tính chất, mức độ nghiêm trọng giảm, tuy nhiên, tiềm ẩn phức tạp tình trạng vay tiền qua App. Tội phạm liên quan sử dụng công nghệ cao và mạng viễn thông tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động lợi dụng không gian mạng và mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mạo danh tài khoản để lừa đảo; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn (tuyển cộng tác viên bán hàng online; đầu tư tài chính, giả danh cơ quan nhà nước).

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố mới 311 vụ, với 492 bị can phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 22 vụ so với cùng kỳ năm 2022). Cơ quan Công an phát hiện một số thủ đoạn mới của đối tượng như lợi dụng đường chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy; xuất hiện dạng ma tuý mới “núp bóng” dưới dạng thảo mộc, thuốc cuốn, thuốc lá điện tử và loại ma túy mới chưa có trong danh mục.