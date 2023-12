Cổ phiếu hàng không bất ngờ tỏa sáng

TPO - Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông 63 tuổi (quốc tịch Ai Cập) được người phụ nữ chở đến thánh đường Hồi giáo ở quận Phú Nhuận (TPHCM) nhờ đọc Kinh.

TPO - Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Thiện về hành vi giết người.