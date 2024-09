Cô gái nhẹ dạ bị lừa bán qua Trung Quốc giá 210 triệu đồng

TPO - Thuý nhận lời người phụ nữ tên Nhất, bán một cô gái qua Trung Quốc làm vợ của người đàn ông nước này để lấy 1 triệu tiền công.

Ngày 12/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Lữ Thị Thúy (42 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) 5 năm tù về tội "Mua bán người".

Theo cáo trạng, giữa tháng 5/2015, Lữ Thị Thuý được một người phụ nữ tên Nhất (chưa xác định được nhân thân) đến đặt vấn đề tìm phụ nữ bán qua Trung Quốc. Nếu tìm được, Thuý sẽ được trả tiền công 1 triệu đồng/người.

Sau đó, Thuý tìm đến nhà chị M.T.C. (SN 1993, trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) để rủ rê qua Trung Quốc làm việc. Để nạn nhân tin tưởng, Thuý hướng dẫn sang đó sẽ được chi trả nhiều tiền. Khi chị C. đồng ý, các đối tượng đã đến rồi đưa nạn nhân qua Trung Quốc. Sau khi thành công, Thuý được Nhất trả 1 triệu đồng tiền công tìm người.

Chị C. sau đó bị bán cho một người đàn ông với giá 210 triệu đồng. Người phụ nữ tên Nhất gửi về cho Thúy 60 triệu đồng, nhờ đưa cho gia đình chị C..

Gần 10 năm bị bán qua nước ngoài, đến tháng 2/2024, chị C. bị công an sở tại trục xuất về Việt Nam. Khi trở về nước, chị C. tố cáo hành vi của Thuý tới công an.

Sau khi bị bắt, Thuý đã bồi thường cho nạn nhân C. 10 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Lữ Thị Thúy thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.