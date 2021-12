Cô gái bị bạn trai thiêu sống vì đòi chia tay

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh bắt tạm giam một người có thẻ nhà báo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang triển khai hàng loạt giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong mùa thu hoạch cà phê.

TPO - Tối 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà trùm buôn lậu Mười Tường và đàn em.