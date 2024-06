CLIP: Xe đầu kéo container bất ngờ cháy dữ dội sau khi rời kho hàng

TPO - Chiếc xe đầu kéo container vừa rời khỏi kho hàng thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế vội vàng rời khỏi cabin hô hoán cầu cứu.

Theo thông tin từ cơ quan công an, rạng sáng 6/6, tài xế điều khiển xe đầu kéo container mang biển số TPHCM từ kho hàng TBS Tân Vạn ra đường Mỹ Phước Tân Vạn (thuộc phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khi xe ra đến gần hầm chui trên đường Mỹ Phước Tân Vạn thì tài xế cho xe đậu sát lề đường bên phải. Lúc này, phần đầu xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, tài xế đã nhanh chóng rời khỏi cabin hô hoán cầu cứu.

Nhận được tin báo, Công an TP.Dĩ An đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, phần đầu xe cháy rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.