[CLIP] Kinh hoàng cảnh dùng 'bom xăng' giải quyết mâu thuẫn trên phố

TPO - 2 nhóm thanh niên dàn trận đánh nhau, ném "bom xăng" tạo nên cảnh kinh hoàng trên đường phố.

Ngày 15/5, thông tin từ Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang truy bắt các đối tượng tham gia vụ gây rối trật tự xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên đường Phạm Văn Thuận (phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên trên đường Phạm Văn Thuận (đoạn thuộc phường Tân Mai). Theo nội dung clip, các đối tượng đã ném “bom xăng” gây cháy và có nhiều tiếng nổ.

Theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra do mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên ở phường Bình Đa với nhóm ở phường Trảng Dài, sau đó các đối tượng đã gây ra vụ việc trên. Theo Công an TP Biên Hòa, lực lượng công an đã xác định các đối tượng.