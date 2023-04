[CLIP]: Hai thanh niên vào tiệm vàng vờ hỏi mua rồi giật dây chuyền bỏ chạy

TPO - Hai nam thanh niên vào tiệm vàng ở xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) vờ hỏi mua nhưng bất ngờ cướp sợi dây chuyền rồi bỏ chạy.

Chiều 14/4, Công an huyện Bàu Bàng cho biết, lực lượng công an đang tiến hành truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng trên địa bàn xã Long Nguyên.

Trước đó vào tối 13/4, hai nam thanh niên đi xe máy đến một tiệm vàng trên địa bàn xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Khi vào tiệm vàng, một thanh niên đứng hỏi mua dây chuyền và được nhân viên đứng bên trong quầy tư vấn sản phẩm.

Nam thanh niên đi cùng đứng bên ngoài bấm điện thoại một lúc rồi lên xe máy. Lúc này, thanh niên đứng bên trong bất ngờ cầm sợi dây chuyền bỏ chạy rồi lên xe máy của nam thanh niên đứng đợi bên ngoài đường rồi tẩu thoát.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh tiệm vàng ghi lại. Sau khi xảy ra vụ việc, chủ tiệm vàng đã trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an huyện Bàu Bàng đến ghi nhận hiện trường, trích xuất camera để nhận dạng đối tượng.

Công an huyện Bàu Bàng cho biết, hiện tại đã xác định được đối tượng và đang tiến hành truy bắt.