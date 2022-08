CLIP: Chồng bị đâm chết từ việc vợ quan hệ bất chính

Do nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người khác nên sau khi uống rượu, người chồng cầm dao đi tìm “tình địch” rồi xảy ra án mạng.

Sáng 16-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 đối tượng Nguyễn Công Bình (SN 1983), Phan Minh Tân (SN 2001), Nguyễn Quốc Tiến (SN 2000) và Trần Tân Khanh (SN 1989) - cùng ngụ tỉnh Tiền Giang - về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, tối 1-8, do nghi ngờ Bình quan hệ bất chính với vợ mình nên sau khi uống rượu, Đỗ Tấn C. (SN 1991) cầm dao tự chế đến cửa hàng điện thoại di động của Bình tại xã Bình Trưng, huyện Châu Thành để nói chuyện.

Tại đây, giữa C. và nhóm của Bình xảy ra xô xát. Tân dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh C. Được người xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, C. đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Sau khi gây án, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Chiều hôm sau, Tân và Tiến đến công an đầu thú. Qua điều tra, công an mời Bình và Khanh đến làm việc.

Bước đầu, Bình khai giữa mình và vợ anh C. có mối quan hệ yêu đương lén lút từ cuối năm 2020. Đêm 1-8, Bình và vợ C. hẹn nhau đi ăn tối. Khi về nhà, giữa anh C. và vợ xảy ra cự cãi. Anh C. dọa sẽ giết chết cả 2, rồi lấy xe máy chạy đi tìm Bình.

Khi anh C. ra khỏi nhà, người vợ điện thoại thông báo cho Bình và đối tượng này đã gọi điện cho Tân, Tiến, Khanh đến rồi xảy ra án mạng.