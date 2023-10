Clip cận cảnh lò nấu dầu thải nghìn lít/ngày

TPO - Ngày 16/9, đoàn công tác báo Tiền Phong cùng các nhà tài trợ đã thực hiện lễ bàn giao cầu dân sinh Tâm Sáng tại xã Dân Chủ (huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng) và nhà tắm cho học sinh bán trú trường PTDTBT THCS Sủng Trà (huyện Mèo Vạc, Hà Giang).

TPO - Theo phản ánh của người dân phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội), sau khi công trình cải tạo, bổ sung phòng chức năng và nhà ăn của Trường Tiểu học Đại Yên ở số 167 Đội Cấn được thi công, tường và sàn nhà của họ đã xuất hiện những vết nứt, lún... Không những vậy, họ còn bị mất ngủ vì công nhân làm việc suốt ngày đêm, bụi phế thải do sự cẩu thả trong thi công.

TPO - Tại thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đang tồn tại 300 lò đốt chất thải và 200 cơ sở thu mua phế liệu. Hằng ngày, thôn Mẫn Xá đang phát sinh khoảng 3 tấn tro xỉ được thải ra từ các lò đốt phế thải và lượng xỉ nhôm đã tích tụ lên đến hơn 400.000 tấn tại thôn này. Tình trạng ô nhiễm do bụi, xỉ thải khiến người dân lo lắng nguy cơ làng nghề biến thành "làng ung thư".

TPO - Là dự án chống sạt lở cấp bách để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước mùa mưa bão, thế nhưng dự án chống sạt lở đồi Thô Lô - Núi Thành (Nghệ An) lại thi công "cầm chừng" khiến người dân bất an, lo lắng.