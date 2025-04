City Rise - đô thị toàn diện phong cách Resort định hình chuẩn sống mới tại Phổ Yên

Giữa bối cảnh Phổ Yên đang vươn vai trở thành thủ phủ công nghiệp miền Bắc nhưng thiếu hụt các khu đô thị chất lượng và toàn diện, sự xuất hiện của City Rise với hướng đi tiên phong sẽ đặt nền tảng cho thị phần cao cấp, nâng chất sống và diện mạo đô thị của thành phố trẻ giàu sức bật.

Hơn 500 sứ giả sẵn sàng lan tỏa sức sống mới, định hình chuẩn sống khác biệt tại Phổ Yên

Ngày 9/4/2025, hơn 500 chuyên viên kinh doanh từ tổng đại lý phân phối Mai Việt Land đã hội tụ để cùng lắng nghe buổi chia sẻ thông tin đô thị toàn diện phong cách resort – City Rise/. Theo phân tích từ Mai Việt Land, City Rise rục rịch ra mắt trong giai đoạn này là thiên thời địa lợi bởi nhiều lý do. Thứ nhất, miền Bắc đang chứng kiến cơn sốt đất, làn sóng này đã manh nha đến Phổ Yên nên thị trường đang rất thuận lợi

Thứ hai, bất động sản Phổ Yên đang ở giai đoạn đầu phát triển nên mức giá còn rất mềm, chỉ khoảng 30-40 triệu/m2, chỉ bằng 1/6 Bắc Ninh và ¼ Bắc Giang nên khách hàng dễ sở hữu và sinh lời.

Thứ ba, các vị trí trọng điểm như phường Ba Hàng là nơi tập trung đông đảo nhu cầu an cư – lạc nghiệp của cư dân địa phương và các chuyên gia, kỹ sư. Khách hàng có rất nhiều lựa chọn hoặc mua ở, hoặc mua kinh doanh, cho thuê.

Thứ 4, hiện trạng khu vực nhiều năm nay là đô thị tiện ích cơ bản, không có nhiều đột phá. Mô hình cao cấp, tích hợp toàn diện từ vui chơi – mua sắm – giáo dục – giải trí – thể thao hay các chất sống resort hoàn toàn vắng bóng. Lúc này, những dự án tiên phong như City Rise sẽ là “hub” thu hút nhu cầu ở thực, tạo làn sóng an cư, kinh doanh sầm uất. Tuy nhiên với số lượng hữu hạn chỉ 381 căn, City Rise sẽ chỉ khỏa lấp một phần nhu cầu phát triển ở địa phương.

Đặt “tâm” kiến tạo sức sống đô thị, đặt mục tiêu “on top” lấp đầy

Phát triển nên những khu đô thị sáng đèn, thu hút cư dân về ở thực luôn là niềm khao khát của các chủ đầu tư bất động sản. Với khách hàng, cư dân càng sôi nổi, giá bất động sản càng tăng, việc kinh doanh mua bán càng sầm uất. Song để làm được điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng nhất phải kể đến vị trí và tiện ích.

Đặt mục tiêu sẽ trở thành dự án lấp đầy nhanh nhất tại Phổ Yên, chủ đầu tư Bắc Thăng Long- Thành Đồng đã dày công nghiên cứu đưa trải nghiệm “sống” của cư dân lên hàng đầu. Từ đó nâng cấp tiện ích đi đúng xu thế mới “All-In-One” dựa trên nhiều trụ cột quan trọng.

Về vị trí, City Rise tọa lạc trên Quốc lộ 3, phường Ba Hàng- nơi được mệnh danh là “phố cổ” của thành phố. Do đó, khu đô thị được bao bọc bởi hệ thống trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm hành chính, giao thương sầm uất, cư dân hiện hữu. Từ đây, chỉ cách 2-3km để đến KCN Samsung lớn nhất thế giới, cao tốc Thái Nguyên – Hà Nội hay Vành Đai 5. Bán kính 3-10km tiếp cận 90% KCN của Thái Nguyên như Sông Công, Điềm Thụy,... Do đó, City Rise đón được cả nhu cầu an cư và kinh doanh của cư dân, giới chuyên gia.

Về giao thương, dự án phát triển 83 Bizhome đa công năng bàn giao hoàn thiện mặt ngoài, thiết kế lên đến 5 tầng theo kiến trúc Tân cổ điển sang trọng, mặt tiền rộng 6m và ít nhất 2 mặt thoáng thuận tiện cho kinh doanh. Kết nối trực diện Quốc lộ 3, Bizhome là điểm đến lý tưởng để hình thành tuyến phố giao thương sầm uất, từ văn phòng, spa, phòng khám, trung tâm ngoại ngữ, cửa hàng tiện lợi, showroom, thời trang, F&B đến boutique hotel.

Về giáo dục và làm việc, City Rise là điểm đến đầu tiên phát triển trung tâm năng khiếu dành cho trẻ em với các lớp học đàn, nhạc, võ, cờ vua, cờ tướng, tích hợp trường mầm non, thư viên ngay nội khu. Đồng thời tiên phong thiết lập startup center – cộng đồng kết nối doanh nhân và chuyên gia địa phương.

Về thể thao, giới chuyên gia nước ngoài và cộng đồng tri thức Việt đang hướng tới lối sống lành mạnh, đặc biệt yêu thích thể dục thể thao. Do đó, khu đô thị đã kiến tạo hàng loạt các tiện ích thời thượng và khác biệt so với mặt bằng chung từ sân pickleball, sân tập golf, bóng rổ, tường leo núi, đường sỏi massage, hồ bơi chuẩn resort cho người lớn và trẻ em, chuỗi máy tập đa năng ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, gym – spa, xông hơi,..

City Rise cũng là một trong số ít dự án lồng ghép giá trị nghệ thuật và tôn vinh văn hóa bản địa thông qua biểu tượng lá trà nghệ thuật ngay khu đón khách, phòng triển lãm tranh, phòng thưởng trà. Hay tạo chất sống resort thư giãn với bộ đôi clubhouse triệu đô đầu tiên của Phổ Yên, bao quanh bởi 6 công viên và khu vườn xanh mát, ...

“Thị trường bất động sản không ngừng sôi động, nhưng giá trị thực - an toàn vẫn luôn là yếu tố bền vững và City Rise chính là sản phẩm như thế. Nơi đây không đơn thuần là tổ ấm hạnh phúc mà còn tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới tại Phổ Yên, nâng cao chất lượng đô thị, cùng Phổ Yên sánh bước vươn tầm”, đại diện Mai Việt Land khẳng định.

