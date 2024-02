Chuyến xe về Tết - gắn kết yêu thương

TPO - Những chuyến xe 0 đồng đưa sinh viên về quê ăn Tết đã trở thành nét đẹp văn hóa thời gian gần đây ở các trường đại học.

Từ 5h30 sáng nay (5/2), một số sinh viên đã có mặt tại sân Đại học Bách khoa Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến hành trình về quê ăn Tết ấm áp yêu thương. Chuyến xe này là tấm lòng của một giảng viên trong trường hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (thuộc hộ nghèo, cận nghèo) trong hành trình từ Hà Nội đến Hà Tĩnh.

Một sinh viên xin phép được giấu tên xúc động chia sẻ bố mất từ khi em mới sinh, mẹ một mình nuôi ăn học. Cho đến hiện tại, hai mẹ con em vẫn chưa có một mảnh đất để dựng nhà. Để có tiền ăn học ở Hà Nội, sinh viên này đã tranh thủ thời gian rảnh đi làm thêm, nhưng phần kinh phí đó chỉ góp thêm vào tiền thuê nhà, sinh hoạt. Chuyến xe gắn kết yêu thương thực sự là quý giá với em và mẹ.

Anh Trương Công Tuấn, Bí thư Đoàn ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay sáng nay có 40 sinh viên được hỗ trợ về quê trên chuyến xe yêu thương này.

Những chuyến xe limousine 0 đồng của một cựu sinh viên khoa Khách sạn - Du lịch, Trường Đại học Thương mại dành cho sinh viên trong Khoa về quê ăn Tết từ ngày 3/2 tới 5/2 (tức từ ngày 24 tới 26 tháng Chạp). Trung bình mỗi ngày có 3 xe, chia theo các tuyến Hà Nam - Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình - Thanh Hóa. Công suất 3 xe khoảng 30 chỗ ngồi mỗi ngày.

PGS.TS Nguyễn Viết Thái, Trưởng Khoa Khách sạn - Du lịch, tâm sự, lý do khởi xướng ý tưởng “chuyến xe 0 đồng” đưa sinh viên về quê ăn Tết là do những ngày này, sinh viên để về quê thường phải đi lại rất vất vả, chỗ ngồi trên các xe khách chen chúc, chật chội, giá xe nhiều nơi tăng so với ngày thường.

Ông Thái thông tin thêm, sau khi thông tin về “chuyến xe 0 đồng” được lan tỏa, một số cựu sinh viên khác của Khoa cũng ngỏ lời hỗ trợ để có thêm những chuyến xe khác đưa sinh viên về quê ăn Tết.

“Sau khi thực hiện năm nay, những năm tới, chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu nhu cầu của sinh viên trong Khoa và mong rằng sẽ có thêm nhiều chuyến xe 0 đồng khác, ở cả các tỉnh khác đưa các em về quê ăn Tết”, ông Thái nói.

Trước đó, từ ngày 28/1, Khoa Khách sạn - Du lịch đã cho sinh viên đăng ký theo nhu cầu, không phân biệt điều kiện, hoàn cảnh. Tính đến hôm nay có khoảng 70 sinh viên tới từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá đã đăng ký và được Khoa Khách sạn - Du lịch sắp xếp theo từng lượt xe về quê trong 3 ngày qua. Những địa phương trên được lựa chọn bởi qua khảo sát, nhu cầu đi lại của sinh viên tập trung nhiều nhất ở các tỉnh này.