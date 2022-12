Chuyện về Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đầu tiên tại Singapore

TP - Mai Tuấn Minh, SN 1998, sinh viên ĐH Công nghệ Nanyang là người khởi xướng, thành lập và là chủ tịch khóa 1, Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) tại Singapore. Vượt qua cú sốc rào cản ngôn ngữ, áp lực học hành, Tuấn Minh đã vươn lên khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt ở xứ người và kết nối cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam tại “Đảo quốc Sư tử”.

Cú sốc ngoại ngữ và 4 lần thi trượt

14 tuổi - ngay khi kết thúc chương trình THCS, Mai Tuấn Minh quyết định du học Singapore. Tuấn Minh đã rơi vào cú sốc vì rào cản ngôn ngữ và chương trình học tập phức tạp. Theo quy định, ở Singapore, Minh phải học thêm 2 năm THCS. Để được nhận vào trường cấp 2 công lập, nam sinh phải trải qua kỳ thi đầu vào AEIS và Tuấn Minh đã trượt đến 4 lần, lần thi thứ 5, đỗ.

“Thời gian đầu mới sang Singapore, Tiếng Anh của tôi rất yếu. Hồi bé, nhiều lần tôi bị các bạn nhạo tiếng Anh. Đây chính là khó khăn lớn nhất và là rào cản cho nhiều vấn đề nữa, yếu tiếng Anh đồng nghĩa với việc không làm được cả đề thi Toán và Khoa học vì không hiểu nghĩa của câu hỏi”, Tuấn Minh kể.

Nhiều người bạn của Minh đã cuộc giữa chừng vì vừa phải chịu áp lực học thêm kiến thức mới và vừa phải học thêm tiếng Anh. Trong vòng 10 năm ở Singapore, 5 năm đầu, Tuấn Minh gần như không được nói tiếng Việt vì trong trường không có người Việt Nam.

“Tôi quan điểm rằng, nếu chịu được đau và thất bại từ còn nhỏ thì đó là cơ hội rất lớn nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc. Cùng với sự động viên của các thầy người Singapore, tôi đã nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân”, Tuấn Minh chia sẻ.

Hồi đó, nam sinh người Việt, Mai Tuấn Minh là học sinh duy nhất trong lớp làm nhiều sách giáo khoa về từ vựng nhất và cố gắng giao tiếp với người bản địa, kể cả những người bán đồ ăn. Quyển sách đầu tiên mà thầy giáo đưa cho Tuấn Minh đọc là How to talk anyone, bởi Leil Lowndes. Đó là quyển sách mà nam sinh vẫn nhớ tới bây giờ.

Bằng sự kiên trì, bền bỉ nỗ lực mỗi ngày, Mai Tuấn Minh dần vượt qua mọi thách thức, vươn lên khẳng định bản lĩnh, trí tuệ người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nam sinh đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc trường Cao đẳng Bách khoa Cộng hòa Singapore, với điểm GPA tuyệt đối 4.0/4.0.

Hiện Mai Tuấn Minh là sinh viên trường Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử - ngành học đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng QS Ranking By Subject 2023. Ngôi trường Minh đang theo học đứng thứ 19 thế giới theo bảng xếp hạng của QS World University Ranking 2023, 4.

Không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập xuất sắc, Mai Tuấn Minh là một người năng động, tích cực tham gia vào các chương trình, hoạt động cộng đồng, hướng về quê hương. Nam sinh được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng các giải thưởng danh giá: "Sinh viên 5 tốt", “Sao Tháng Giêng”. Ngoài ra, Minh còn nhận giải National Youth Achievement Award (Gold) được hậu thuẫn bởi văn phòng Tổng thống Singapore.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đầu tiên tại Singapore

Năm 2019, trong một lần tham gia hội chợ Trung thu, Tuấn Minh thấy đơn đăng ký vào Hội SVVN tại Singapore, nam sinh là người đầu tiên làm đơn đăng ký. Sau khi tìm hiểu thông tin, Tuấn Minh trăn trở vì ở Singapore tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam chưa được Chính phủ công nhận như ở các nước khác.

Với mong muốn thành lập Hội SVVN chính thức ở Singapore, nam sinh đã chủ động kết nối với Chủ tịch Hội SVVN ở các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, anh cũng nhận được sự hậu thuẫn, hỗ trợ tận tình từ T.Ư Đoàn, T.Ư Hội SVVN để hoàn tất các thủ tục giấy tờ phức tạp. Nhờ đó, ngày 19/8/2019, Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore chính thức ra đời, sau hơn 20 năm học sinh, sinh viên Việt sang Singapore du học. Ông Lê Quốc Phong, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, nay là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đích thân sang Singapore trao quyết định thành lập. Mai Tuấn Minh giữ chức danh Chủ tịch Hội SVVN tại Singapore khóa 1.

Những ngày đầu thành lập, Hội Sinh viên gặp không ít khó khăn, thách thức. Đầu tiên thì là vấn đề về tài chính và đối ngoại. “Nhiều người nghĩ rằng việc danh chính ngôn thuận sẽ giải quyết vấn đề này nhưng sự thật nó là cả một vấn đề. Chính vì khó khăn này ngay từ lúc đầu và không ai trong Hội hay ở Singapore thực sự biết về việc tìm nhà tài trợ nên tôi đã tự tìm hiểu cùng một số bạn”, Minh chia sẻ. Sau khi ổn định về tài chính thì việc thứ 2 là lo về việc gắn kết các bạn sinh viên. Do các bạn đến từ nhiều trường khác nhau nên việc để các bạn hiểu nhau và làm việc với nhau là một thách thức lớn.

Minh biết ơn vì nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan sở tại, T.Ư Hội SVVN, các doanh nghiệp và các bạn học sinh, sinh viên nên Hội mới có được sự vững mạnh như bây giờ.

Tuấn Minh cho rằng, quan trọng nhất là thấy được các bạn trở nên đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn trong cộng đồng sinh viên và học sinh Việt Nam tại Singapore.

Hướng về quê hương

Mai Tuấn Minh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Singapore.

Mới đây, Hội SVVN tại Singapore tổ chức thành công sự kiện Giấc mơ du học Singapore 2022 và VNYA Run 2022. Điều đặc biệt trong những sự kiện này đều có sự tham gia của các bạn trong các trường khác nhau.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức Tết với các anh, chị Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore như một sự kiện truyền thông giúp mang Việt Nam sang Singapore. Đặc biệt, Hội luôn quảng bá các sự kiện gây quỹ về quê hương mỗi khi Tổ quốc cần.

"Tôi luôn mong Hội SVVN tại Singapore có được 2 mục tiêu chính là gắn kết cộng đồng du học sinh và cùng nhau phát triển, xây dựng hình ảnh người Việt ngày càng tốt đẹp hơn. Mong rằng, các bạn du học sinh sẽ ngày càng phấn đầu hơn ở xứ người; tiếp tục là niềm tự hào của Việt Nam”. Mai Tuấn Minh - Phó Chủ tịch Hội SVVN tại Singapore

Chia sẻ về những mục tiêu, tâm huyết với Hội SVVN tại Singapore, Tuấn Minh kể: “Có một người hỏi mình tại sao lại có thể chịu được nhiều áp lực đến thế, làm ở Hội sinh viên không được trả lương. Tôi nói là vì mình đã không được may mắn, trong vòng 10 năm ở Singapore, 5 năm đầu là gần như không được nói tiếng Việt nhiều tại trường mình, vì không có người Việt. Vậy nên, tôi không muốn các em, đặc biệt là các em đi học từ cấp 2 phải chịu thiệt thòi như mình. Vì vậy, sự sống còn của Hội SVVN tại Singapore không phải quyền lợi của bản thân mình mà là quyền lợi cả cộng đồng”.

Và mục tiêu từ những ngày đầu làm đơn cho đến bây giờ không đổi của Tuấn Minh là “muốn đóng góp cho cộng đồng người Việt tại Sing”.

“Với tôi, hành trình được tham gia Đoàn, Hội là một cơ hội tốt. Nhiều thứ tôi học được Đoàn, Hội là từ kinh nghiệm, bao gồm: kỹ năng làm việc nhóm, năng lực kết nối các bạn sinh viên - học sinh tại Singapore và kỹ năng xử lý tình huống trong cuộc đời thật. Tôi sẽ không có kinh nghiệm sống phong phú và cũng không có nhiều người bạn tốt như bây giờ, nếu như không tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội”, Tuấn Minh chia sẻ.

Với mong muốn xây dựng đội ngũ cán bộ Hội kế cận giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết tại Singapore, cuối năm 2020 Mai Tuấn Minh rút lui làm Phó Chủ tịch Hội, bầu Nguyễn Thảo Nhi làm Chủ tịch Hội SVVN tại Singapore. Dù ở vị trí nào, Tuấn Minh cũng tràn đầy nhiệt huyết, trăn trở để đưa Hội Sinh viên ngày càng lớn mạnh.