Chuyến phiêu lưu... gieo mầm thiện

TP - Tự nhận là “người 6 chân”, Trần Trà My đang chuẩn bị ra mắt cuốn sách mới mang tên "Chuyến phiêu lưu của những điều tử tế". Đây là cuốn sách thứ 5 của Trà My và cũng như những cuốn sách trước đây luôn mang thông điệp về những điều tử tế thiện lành.

Trà My sinh ra ở Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), nơi có nhiều di chứng của chiến tranh. Khi mới 3 tháng tuổi, trên người cô xuất hiện những chấm nhỏ li ti và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, điều trị. Đã có lúc các bác sĩ đưa cô bé vào nhà xác vì tưởng đã chết. Rồi như một phép lạ, Trà My dần bình phục nhưng chân tay rất yếu, chỉ có một ngón tay là có thể cử động theo ý muốn.

Không được đến trường và cuộc sống gắn với chiếc xe lăn, với nghị lực mạnh mẽ, Trà My đã tự học và tiếp cận với thế giới bên ngoài từ chiếc máy tính. Cũng từ đó, cô bắt đầu tập gõ những đoạn tản văn, những câu chuyện thú vị từ thế giới xung quanh. Những bài viết của Trà My được đưa lên trang cá nhân, gửi các báo với mong muốn được mọi người chia sẻ. Từ những đồng nhuận bút đầu tiên, Trà My đã đi đến một quyết định táo bạo: Rời quê vào TPHCM lập nghiệp, tự đi lên với ước mơ của mình. Đó là năm 2007, khi cô vừa tròn 20 tuổi.

15 năm sống tại TPHCM, cô bé khuyết tật đã tự thân vận động, làm rất nhiều việc như viết văn, viết báo, làm truyền thông… để mưu sinh. Tâm sự về bản thân, Trà My cho biết với một người bình thường, để mưu sinh bằng công việc viết lách giữa TPHCM đã là việc khó. Với một người khuyết tật thì khó khăn gấp bội. 15 năm sống tại TPHCM, không biết bao lần Trà My phải chuyển chỗ trọ vì chủ nhà không muốn nhận người khuyết tật. Đi xe buýt thì không có chỗ để cho xe lăn leo lên, đi taxi thì nhiều tài xế từ chối không chở. “Thậm chí, có lần tôi lên máy bay, nhân viên hàng không cũng từ chối và yêu cầu chỉ được đi nếu như có người đi cùng giúp đỡ”, Trà My kể.

Khi bắt tay viết Chuyến phiêu lưu của những điều tử tế, Trà My mong muốn gửi đến bạn đọc và cộng đồng những góc nhìn đa chiều của cuộc sống. Cuốn sách mang thông điệp và là nguồn động lực đánh thức những điều tử tế còn đầy ắp trong mỗi con người, giúp mọi người luôn sống hướng thiện hơn mỗi ngày.

Năm 2009, Trà My xuất bản cuốn sách đầu tay mang tên Giấc mơ đôi chân thiên thần với những cảm xúc, những lời tự sự, những ước mơ cháy bỏng về chính cuộc đời cô. Cuốn sách được nhiều nhà phê bình đánh giá cao được những người yêu văn học đón nhận. Hơn 5.000 bản sách đã được bán hết. Trà My nói. “Tôi mất 2 năm tự đi tìm nhà xuất bản vì không ai tin một cô gái khuyết tật như tôi có thể viết. Vì sự nghi ngờ ấy, tôi càng thêm quyết tâm viết sách”.

Từ cuốn sách thành công đầu tiên, Trà My đã lần lượt ra mắt các cuốn sách khác như: Chúng ta chính là mùa xuân (2010), Yêu… trên từng ngón tay (2013), Tin vào điều tử tế (2019)… Cuốn sách nào cũng được bạn đọc yêu thích và đón nhận trong đó cuốn Tin vào điều tử tế tái bản nhiều lần với hơn 11.000 bản.

Với Chuyến phiêu lưu của những điều tử tế, Trà My đã lựa chọn hình thức ghi chép lại những chuyến đi trải nghiệm của chính mình. Với chiếc xe lăn và chiếc nạng 4 chân, cô gái đã can đảm đi “phiêu bạt giang hồ”, bất chấp sự kỳ thị. Trần Trà My đã “lên rừng xuống biển”, ăn ở sinh hoạt khi thì cùng với các chiến sĩ bộ đội biên phòng, khi cùng phạm nhân tại các trại giam, khi thì ăn ngủ với các bạn trẻ trong trại cai nghiện... “Em còn hóa thân thành người ăn xin vô gia cư, ngồi bệt xuống lề đường, trên vỉa hè giữa Sài Gòn hoa lệ để thấu cảm hơn cuộc sống của những phận người lang thang… Và từ những cảm nhận đó, em ghi lại hết”, Trà My chia sẻ.

“Nếu cuộc đời là một chuyến phiêu lưu thì hãy chọn cho mình những trải nghiệm tử tế, hoặc chuyển hóa trong mình một tâm thức tử tế”. Trần Trà My

“Trần Trà My hiện lên theo từng trang viết, là một người chọn điều tử tế để làm mỗi ngày. Tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và sâu sắc hơn là những gì có thể nói về cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Nó cũng giống như cách mà tác giả đang trưởng thành hơn chính bản thân mình của ngày hôm qua…”, nhà thơ Nguyễn Phong Việt nhận xét.