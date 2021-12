Chuyển nhượng nhà đất vụ SAGRI: Dân nóng lòng chờ giải quyết

TP - Hôm nay (13/12), TAND TPHCM sẽ tiếp tục phiên xử vụ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) chuyển nhượng trái quy định dự án tại Khu phố 4, phường Phước Long B, Quận 9, cho tư nhân, gây thiệt hại 672 tỷ đồng. Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm là quyền lợi của những người dân đã mua nhà đất của dự án này sẽ được giải quyết như thế nào?

Theo hồ sơ, tính đến tháng 7/2019 (thời điểm khởi tố vụ án), Tổng Công ty CP Phong Phú đã ký 79 hợp đồng (68 hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và 11 hợp đồng vay vốn) với tổng giá trị 115 tỷ đồng. Người dân đã nhận chuyển nhượng (mua) đất đã tự xây dựng 36 căn nhà. Diện tích đất còn lại 6.350m2 là đất xây dựng nhà chung cư và 20.757m2 đất để xây trường học và công viên.

Từ ngày 19/7/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có công văn gửi Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp... với Dự án khu nhà ở này.

Các bị cáo trong vụ án và một số cơ quan, đơn vị có liên quan của UBND TPHCM đã thực hiện một số thủ tục thu hồi, hủy bỏ quyết định 6077 của UBND TPHCM, hủy bỏ một số hợp đồng liên quan.

Đối với việc xác định thiệt hại và các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng Dự án, đại diện Công ty CP Phong Phú đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an và các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện theo quy định của pháp luật, xem xét, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty CP Phong Phú, cũng như người dân đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án này.

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, Viện Kiểm sát tiếp tục đề nghị TAND TPHCM tuyên hủy văn bản công chứng đối với hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản trái pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng Dự án giữa SAGRI và Tổng Công ty CP Phong Phú. Yêu cầu UBND TPHCM thực hiện các thủ tục pháp lý thu hồi và giao dự án nêu trên cho SAGRI quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Đối với việc hợp đồng hợp tác kinh doanh trước đây giữa SAGRI và Tổng Công ty CP Phong Phú và việc huy động vốn của bên thứ 3 tại Dự án này, Viện Kiểm sát cho rằng đây là các mối quan hệ và giao dịch độc lập, cần tách ra để xử lý theo vụ việc riêng nếu có yêu cầu của các bên liên quan. Nếu có phát sinh thiệt hại tài sản của SAGRI sẽ xem xét xử lý sau.

Kiến nghị đảm bảo quyền lợi cho bên thứ 3

Tại phiên tòa đang diễn ra, những người dân mua đất và nhà ở hình thành trong tương lai của Dự án không tham gia. Tổng Công ty CP Phong Phú được xác định tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/6/2019, phía Tổng Công ty CP Phong Phú tự nguyện ký thanh lý hủy hợp đồng với SAGRI, qua đó hai bên thống nhất hủy hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ Dự án và phụ lục hợp đồng của Dự án.

Quá trình điều tra chưa có căn cứ xác định các cá nhân tại Tổng Công ty CP Phong Phú có hành vi đồng phạm với các bị can trong vụ án này. Ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm việc với đại diện Phong Phú . Đối với việc xác định thiệt hại và các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng Dự án, đại diện Công ty CP Phong Phú đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an và các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện theo quy định của pháp luật, xem xét, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty CP Phong Phú, cũng như người dân đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án này.