Chuyên gia chỉ ra 3 “thời điểm vàng” bổ sung sắt cho phụ nữ mang thai

Sắt là vi chất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình tạo máu cho cơ thể mẹ và sự phát triển của thai nhi. Đa số mẹ bầu hiện nay đã nhận thức được vai trò của việc bổ sung sắt khi mang thai. Các chuyên gia chỉ ra 3 thời điểm mẹ nên bổ sung loại vi chất này.

Uống sắt trước khi mang thai giúp tăng khả năng thụ thai

Sắt là thành phần chính cấu tạo nên hemoglobin - huyết sắc tố hồng cầu có vai trò chính trong việc tái tạo máu. Thiếu sắt khiến cho lượng hồng cầu giảm và cơ thể gặp tình trạng thiếu máu.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, có tới 25,6% phụ nữ mang thai bị thiếu máu mà 75% nguyên nhân trong đó là do thiếu sắt. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ trước khi mang thai cần dự trữ tối thiểu 300mg sắt để chuẩn bị cho quá trình thai nghén. Ngoài ra, uống sắt trước khi mang thai còn giúp mẹ tăng khả năng thụ thai, tạo điều kiện nâng cao chất lượng trứng và khả năng rụng trứng ở mẹ.

Vì vậy, WHO khuyến cáo phụ nữ có ý định mang thai cần bổ sung 15 - 30mg sắt mỗi ngày và bổ sung tối thiểu 3 tháng trước khi mang thai.

Bổ sung sắt trong thai kỳ nuôi dưỡng mẹ và em bé

Trong 10 - 16 ngày đầu tiên sau khi thụ thai, các tế bào thần kinh của thai nhi dần hình thành nhờ sự kết hợp của sắt và acid folic. Thiếu sắt trong giai đoạn đầu thai kỳ có thể gây ra dị tật thần kinh ở thai nhi.

Trong thai kỳ, thể tích máu của mẹ tăng lên 30 - 50%. Do đó sắt lại càng đóng vai trò quan trọng với mẹ bầu để tạo máu, đưa oxy đến các cơ quan, nuôi dưỡng cơ thể mẹ và em bé. Bổ sung đủ sắt trong thai kỳ giúp mẹ tránh được các biến chứng như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, thậm chí là sinh non, băng huyết sau sinh, nhiễm trùng hậu sản,... do thiếu máu thiếu sắt gây nên.

Nếu mẹ bầu không kịp bổ sung sắt trước khi mang thai thì ngay khi phát hiện có bầu, mẹ cần bổ sung loại vi chất này. Theo WHO, mẹ bầu cần bổ sung 30 - 60mg sắt mỗi ngày xuyên suốt thai kỳ để giúp cả mẹ và thai nhi đều khỏe mạnh. Đối với những mẹ bầu có bệnh lý thiếu máu thiếu sắt phải tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên môn để bổ sung đúng và đủ hàm lượng. Việc bổ sung thiếu hay thừa sắt đều có thể gây ra những hậu quả không mong muốn cho cả mẹ và thai nhi.

Mẹ sau sinh uống sắt giúp mẹ hồi phục sức khỏe

Bổ sung sắt trong thai kỳ là đã đủ? Phụ nữ sinh thường mất một lượng máu khoảng 500ml và 800 -1000ml đối với mẹ sinh mổ. Không dừng lại ở đó, trong 1 - 2 tuần tiếp theo, mẹ sẽ tiếp tục mất thêm khoảng 250ml máu do sản dịch bong ra. Mẹ sau sinh không nạp đủ sắt kịp thời sẽ dễ gặp phải tình trạng thiếu máu nghiêm trọng và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe

Đối với mẹ sau sinh, sắt không chỉ có tác dụng tái tạo máu mà còn được chuyển hóa thành sữa mẹ. Do đó, mẹ rất cần bổ sung sắt sau sinh để cơ thể mẹ vừa khỏe mạnh, vừa có đủ nguồn sữa cho em bé bú. Các chuyên gia khuyến cáo mẹ nên bổ sung sắt đến 3 - 6 tháng sau sinh với hàm lượng 30 - 60mg mỗi ngày để bù đắp lại lượng máu và hỗ trợ sự phát triển của em bé.

