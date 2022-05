Chứng khoán, BĐS giảm tốc, ngành thuế sẽ rà soát sát nguồn thu phát sinh

TPO - Trong tháng 5/2022, thu ngân sách đạt 99.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian tới một số ngành xu hướng giảm tốc như chứng khoán, bất động sản. Hiện, Tổng cục Thuế đang yêu cầu cơ quan thuế rà soát lại toàn bộ nguồn thu sát với thực tế phát sinh.

Tổng Cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 5/2022 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 99.100 tỷ đồng đạt 8,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112,5% so với cùng kỳ năm 2021.

So với dự toán có 16/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 45%), đáng chú ý các khoản thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh (khu vực đóng góp lớn nhất trong tổng thu nội địa) đạt mức tăng trưởng khá bằng 54,7% so với dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực doanh nghiệp (DN) Nhà nước ước đạt 50,6%; DN có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 50,6%; khu vực và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 60,4%. Toàn ngành có 44/63 địa phương có mức tăng trưởng khá đạt trên 50%.

“Có được kết quả trên là do kinh tế những tháng đầu năm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng, kích thích các DN tăng tốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Số DN gia nhập và quay trở lại hoạt động trong trong 4 tháng đầu năm 2022 tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước (bình quân mỗi tháng có 20,1 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động)”, Tổng cục Thuế cho biết.

Một nguyên nhân khác đó là giá dầu thế giới vẫn đang duy trì ở mức cao, hiện giá dầu Brent đang dao động trong khoảng 107 - 110 USD/thùng đã có những tác động tích cực đến thu từ dầu thô trong 5 tháng đầu năm 2022.

Ngoài ra, các yếu tố khách quan tác động tích cực đến công tác thu ngân sách, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ công tác quản lý thuế thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Thời gian tới, bên cạnh những yếu tố tích cực thì công tác thu ngân sách được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Đáng chú ý, cuộc chiến tranh Nga – Ukraine tiếp tục kéo dài khiến giá dầu và các mặt hàng hóa khác tăng cao.

Trong nước, việc tiếp tục thực hiện các giải pháp, giãn giảm, thuế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách. Một số ngành bắt đầu có xu hướng giảm tốc như: chứng khoán, bất động sản… Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo yêu cầu cơ quan thuế rà soát lại toàn bộ nguồn thu trên địa bàn để tổ chức giao nhiệm vụ thu hàng tháng, hàng quý cho từng đơn vị quản lý thu sát với thực tế phát sinh. Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ về thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, giúp DN và người dân nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề để tăng thu ngân sách.

Lũy kế 5 tháng năm 2022, tổng thu NSNN do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 672.878 tỷ đồng, bằng 57,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2021.