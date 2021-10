Chui vào khu cách ly để trốn sự truy bắt của cảnh sát, song không thoát

TPO - Tìm cách tháp tùng vợ bầu về quê hòng trốn vào khu cách ly tập trung, một đối tượng cộm cán cầm đầu đường dây buôn lậu vẫn bị Công an TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng phát hiện, bắt giữ theo quyết định ủy thác của Công an tỉnh Tây Ninh.

Ngày 5/10, cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, công an địa phương vừa bàn giao B.V.T (31 tuổi, quê Cao Lãnh, Đồng Tháp) - đối tượng trong vụ án buôn lậu cho Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

B,V.T bị bắt khi tìm cách lẩn trốn vào khu cách ly tập trung tại ký túc xá trường Đại học Tôn Đức Thắng, phân hiệu TP.Bảo Lộc (đóng tại phường Lộc Tiến).

Vợ của T. là H.T.N (27 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc) đang có bầu trên 8 tháng nên được UBND tỉnh Lâm Đồng cho về địa phương để sinh con. Nắm bắt cơ hội mỗi bà bầu được về cùng một người thân để tiện việc chăm sóc khi sinh nở, T. liền lái ô tô đưa vợ về Lâm Đồng.

Mặc dù cũng đã nghi vấn B.V.T trốn về Lâm Đồng nhưng do đến từ vùng dịch nên Công an tỉnh Tây Ninh đã ủy thác cho Công an TP.Bảo Lộc điều tra, bắt khẩn cấp B.V.T.

Sau khi mặc đồ bảo hộ, các trinh sát tiến vào khu cách ly để tiếp cận đối tượng. Vì quá bất ngờ, T. không kịp chống đối, bước đầu thừa nhận đã tìm cách trốn vào khu cách ly để lẩn tránh sự truy bắt của công an.