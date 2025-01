Chuẩn bị nền tảng vững chắc, VEC chào đón thời cơ, vận hội mới

Nhìn lại năm 2024 - một năm đầy khó khăn, thách thức. Song, đây là năm thứ tư liên tiếp, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đạt kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng dương với nhiều điểm sáng tích cực, khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng, nỗ lực, vượt khó của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động toàn Tổng công ty.

Năm 2024 là năm “nước rút”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành, đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ GTVT; sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty, VEC đã bám sát thực tiễn, triển khai quyết liệt chương trình hành động với phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tăng tốc, sáng tạo; hiệu quả, bền vững”; ra sức thi đua với chủ đề “Đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024”.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Theo ông Phạm Hồng Quang - Tổng Giám đốc VEC, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước năm 2024 đều vượt mức kế hoạch. Doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 6.735 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 710 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ đạt doanh thu 6.304 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 697 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch và nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 751 tỷ đồng, hoàn thành 130% kế hoạch.

Lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc, gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tăng trưởng ổn định, với hơn 67,4 triệu lượt, tăng 11,6 % so với năm 2023.

Công tác quản lý, khai thác vận hành các tuyến cao tốc của VEC tiếp tục thông suốt, an toàn ngay cả trong các dịp Lễ, Tết nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Hệ thống thu phí ETC hoạt động ổn định, minh bạch, hiệu quả; thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Công tác sửa chữa, bảo trì các tuyến cao tốc, nhất là nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 đối với tuyến Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình được triển khai khẩn trương, kịp thời, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.

Ngoài các tuyến cao tốc do VEC làm chủ đầu tư, năm qua, các Công ty thành viên: VEC O&M, VEC E, VECS… đều mở rộng phạm vi hoạt động, tham gia quản lý vận hành, bảo dưỡng các tuyến cao tốc có nguồn vốn đầu tư công. Sự lớn mạnh của các Công ty thành viên góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu của Công ty mẹ - VEC trong sứ mệnh đầu tư xây dựng, quản lý khai thác vận hành các tuyến đường bộ cao tốc quốc gia.

Vừa qua, VEC đã được Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt Đề án Cơ cấu lại Tổng công ty đến năm 2025 với mục tiêu sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

“Hiện nay, VEC đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình xin bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2024 - 2026 cho Công ty mẹ lên gần 40 nghìn tỷ đồng. Đây là động lực quan trọng cho Tổng công ty vươn mình, thực hiện mở rộng các tuyến cao tốc hiện hữu và đầu tư các dự án mới”, ông Phạm Hồng Quang - Tổng Giám đốc VEC nhấn mạnh.

Song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty luôn được Đảng ủy, chính quyền, Công đoàn đặc biệt quan tâm, chú trọng. Theo đó, chính sách lương thưởng và chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động được điều chỉnh tăng qua từng năm. Tháng công nhân và các dịp Lễ, Tết trong năm, chính quyền, Công đoàn Tổng công ty đều thực hiện rà soát, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí năm 2024 lên tới hơn 400 triệu đồng.

Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức, thắt chặt tình đoàn kết giữa Khối Văn phòng Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc, Công ty thành viên, liên kết. Đặc biệt, Hội thao các Cụm Văn hóa và Hội diễn nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa, đọng lại nhiều cảm xúc và niềm tự hào cho mỗi thành viên trong đại gia đình VEC.

Cùng với đó, VEC không ngừng nỗ lực trong việc khẳng định vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đường bộ cao tốc. Bên cạnh hành trình về nguồn, tri ân anh hùng liệt sỹ tại miền Trung dịp 27/7, năm vừa qua, Tổng công ty đã ủng hộ khoảng 2 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội, trong đó: hơn 1 tỷ đồng chung tay hỗ trợ đồng bào phía Bắc khắc phục hậu quả bão số 3; hơn 500 triệu đồng xây dựng Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên…

Đặc biệt, ngày 06/10 vừa qua, VEC đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, không ngừng phấn đấu trưởng thành của Tổng công ty; khẳng định vai trò, vị thế của doanh nghiệp nòng cốt, tiên phong trong đầu tư phát triển hệ thống đường bộ cao tốc quốc gia.

Với những kết quả nổi bật trong năm 2024, VEC vinh dự đón nhận Trướng lưu niệm, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan chủ quản. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân của VEC cũng được biểu dương và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban, Bằng khen của Công đoàn GTVT Việt Nam.

Chuẩn bị nền tảng vững chắc

Về kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Trương Việt Đông - Chủ tịch Hội đồng thành viên cho biết, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động VEC sẽ tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng Dự án Bến Lức - Long Thành, hoàn thành toàn bộ các gói thầu đoạn phía Tây, phía Đông trước ngày 30/4/2025 và gói thầu J1 trước ngày 30/9/2025, đồng thời chuẩn bị thủ tục đưa vào khai thác.

Ngoài ra, trên cơ sở chấp thuận của cấp có thẩm quyền, VEC hoàn thành đầu tư và chuẩn bị thực hiện mở rộng đoạn TP. HCM - Long thành thuộc tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây và một số tuyến cao tốc hiện đang quản lý nhằm nâng cao hiệu quả khai thác.

Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Ban Chấp hành Trung ương và các hướng dẫn của cấp trên, Tổng công ty tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, đạo đức, chính trị, tổ chức và cán bộ; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ cũng như chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

“Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; phát huy nội lực sẵn có, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội; góp phần thực hiện mục tiêu đầu tư 3.000 km đường bộ cao tốc đến năm 2026 và 5.000 km đường bộ cao tốc đến năm 2030; thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời chuẩn bị nền tảng vững chắc để chào đón thời cơ, vận hội mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Trương Việt Đông - Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC khẳng định.