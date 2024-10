Chữa bệnh huyết trắng có mùi hôi

Huyết trắng đóng vai trò rất quan trọng giúp chống lại các vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào cơ thể, giữ cho âm đạo luôn ẩm, và dựa vào huyết trắng có thể biết được người phụ nữ có mắc bệnh phụ khoa hay không. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân làm cho huyết trắng ra nhiều có mùi hôi khiến người phụ nữ cảm thấy khó chịu và mất tự tin.

Huyết trắng đóng vai trò rất quan trọng giúp chống lại các vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào cơ thể, giữ cho âm đạo luôn ẩm, và dựa vào huyết trắng có thể biết được người phụ nữ có mắc bệnh phụ khoa hay không. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân làm cho huyết trắng ra nhiều có mùi hôi khiến người phụ nữ cảm thấy khó chịu và mất tự tin.

Huyết trắng đóng vai trò rất quan trọng giúp chống lại các vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào cơ thể, giữ cho âm đạo luôn ẩm, và dựa vào huyết trắng có thể biết được người phụ nữ có mắc bệnh phụ khoa hay không. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân làm cho huyết trắng ra nhiều có mùi hôi khiến người phụ nữ cảm thấy khó chịu và mất tự tin.

Huyết trắng có mùi hôi là do một số bệnh phụ khoa gây ra như viêm âm đạo do nấm, do trùng roi, ký sinh trùng, nấm hoặc viêm nhiễm âm đạo thì huyết trắng sẽ có mùi hôi nặng và có thể đặc dính như pho mát cũng có thể là loãng như nước và màu sắc có sự thay đổi như vàng, xanh, dịch trắng... Khí hư có mùi hôi ra nhiều thường làm cho chị em mất tự tin trong sinh hoạt và lo lắng. Khí hư có mùi, có màu ra nhiều có thể mắc một số bệnh phụ khoa như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung…nếu không điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, có thể gây vô sinh vĩnh viễn do bị viêm tắc vòi trứng. Mặt khác, phụ nữ mang thai nếu mắc bệnh phụ khoa sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, để lại biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong trẻ.

Do đó, khi gặp tình trạng khí hư có mùi ra nhiều chị em phụ nữ nên đến khám nơi chuyên khoa để được điều trị sớm, tránh để lại biến chứng khó lường. Thông thường với bệnh huyết trắng chị em thường hay dùng thuốc đặt âm đạo như Miconazole hay Clotrimazole viên 100 mg nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, khi hết thuốc bệnh lại tái phát. Để phòng tránh bệnh huyết trắng, chị em cần vệ sinh nhẹ nhàng, sạch sẽ vùng kín hàng ngày, không thụt rửa âm đạo, nên chú ý vệ sinh kỹ hơn trong những ngày hành kinh, trước và sau khi quan hệ tình dục, kết hợp với một chế độ ăn đầy đủ rau xanh, dưỡng chất 1 cách khoa học, năng thay quần lót, tránh mặc quần ẩm ướt, giặt sạch quần áo, phơi ra nắng và ủi nóng bề trái trước khi mặc lại.

Đông y Bảo Thanh Đường có phương thuốc trị bệnh phụ khoa không những có tác dụng làm thơm và mát bộ phận sinh dục nữ mà còn chữa nhiều bệnh phụ khoa mãn tính khác như: khí hư nhiều, ngứa, đau rát, có mùi hôi, mụn lở loét ở vùng âm hộ - âm đạo, cảm giác nóng rát khi đi tiểu, hoặc đau khi giao hợp, viêm nhiễm nặng, nấm Candida, nấm trùng roi. Khi dùng thuốc của Bảo Thanh Đường vừa nhanh hết bệnh, lại không tái phát. Đông y Bảo Thanh Đường khám bệnh và tư vấn miễn phí, phục vụ bệnh nhân kể cả ngày lễ và chủ nhật.

Bảo Thanh Đường khám và tư vấn miễn phí tại các địa chỉ sau:

TPHCM: 210 Lê Lai, p.Bến Thành, Q.1, ĐT: (0283) 9252818/ 0767732126 (zalo)

Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, ĐT: (0243) 9423585/0912050568

Đà Nẵng: 60A Lê Hồng Phong, Q.Hải Châu, ĐT: (02363) 562037/0907566072

Hoặc có thể mua thuốc online nhận trực tiếp tại nhà qua hotline 0767732126.

Xin liên hệ điện thoại 0767732126 trong khung giờ này (Sáng từ 07h30 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h30; Từ thứ hai đến thứ bảy)

Website: www.baothanhduong.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/yduocbaothanhduong