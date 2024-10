Chưa bao giờ có một thiên tai tàn phá dữ dội như bão YAGI

33 phút trước

Hiện tượng thời tiết cực đoan còn tiếp diễn

Thưa PGS.TS Phạm Quý Nhân, không chỉ tại Việt Nam mà trên thế giới, thiên tai cũng ngày càng dị thường và khốc liệt, mới đây nhất chúng ta thấy hình ảnh hoang mạc Sahara ở Châu Phi chìm trong biển nước. PGS có thể lý giải vì sao biến đổi khí hậu lại làm cho thiên tai ngày càng dị thường, khốc liệt?

PGS. TS Phạm Quý Nhân, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường:

Theo ghi nhận, lũ lụt tại hoang mạc Sahara ở Châu Phi là trận lũ lụt lớn nhất trong 50 năm vừa qua. Ngoài ra các trận lũ lụt lớn ở Đông Phi đã xảy ra rất bất thường khiến hàng trăm người thiệt mạng kéo dài từ tháng 3 đến nay. Ngoài ra tại khu vực Vùng Vịnh - nơi khí hậu khô hạn quanh năm, nhưng tháng 4 vừa qua cũng đã xảy ra tình trạng ngập lụt. Vào tháng 4 vừa qua tại Quảng Đông, Trung Quốc cũng ghi nhận trận mưa kéo dài trăm năm có 1.

Tháng 6/2024 tại Thánh địa Hồi giáo chết hàng nghìn người do nắng nóng. Năm nay, Ecuado đã phải chịu trận hạn hán tồi tệ nhất trong 61 năm vừa qua. Đến tháng 10 này tại Đại Tây Dương đã có 13 cơn bão mạnh được đặt tên, gấp đôi năm ngoái.

Đầu tháng 10, cơn bão Milton đã trút lượng mưa kỷ lục "nghìn năm có một" xuống Floria, Mỹ với lượng mưa chỉ trong 3 tiếng đã tương đương với 3 tháng.

Năm 2023 đã ghi nhận hàng trăm con số kỷ lục về tác động của thiên tai nhưng năm 2024 còn vượt cả ngưỡng kỷ lục đó.

Tôi cũng công nhận về việc hiện tượng thiên tai không chỉ có một mà thường kéo theo “một combo”. Mưa bão kéo theo sạt lở, ngập úng và nhiều loại thiên tai khác.

Theo tôi biến đổi khí hậu khiến cho thiên tại ngày càng dị thường khốc liệt. Đặc biệt là do tác động của nóng lên toàn cầu.

Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của EU vào 8/2024 đã ghi nhận mức nóng kỷ lục vào tháng 7 năm nay với nhiệt độ đo được cao hơn 1,48 độ so với những năm trước thời kỳ tiền công nghiệp. Tại Việt Nam, mùa hè năm nay có nhiệt độ cao hơn 0,7 độ so với giai đoạn. 1991-2000. Nhiệt độ Bắc bán cầu cao hơn 0,69 độ so với giai đoạn 1991-2000. Những con số này xô đổ mọi kỷ lục trong năm 2023.

Đây cũng là nguyên nhân gây ra những hiện tượng thiên tại dị thường khốc liệt. Việc nóng lên kéo theo thay đổi nhiệt độ đại dương, cung cấp nhiều hơi nước hơn trong khí quyển gây mưa lớn hơn, bên cạnh đó cũng làm nước biển dâng.

Theo nghiên cứu của Nhật Bản nước biển dâng là nguyên nhân cường độ bão mạnh hơn, tần suất cao hơn, kéo dài hình thái cực đoan. Nghiên cứu cũng theo dõi các trận bão tại Thái Bình Dương, thời gian tan bão kéo dài gấp đôi so với 50 năm trước. Các cơn siêu bão được hình thành từ biển với thời gian kéo dài gây tích tụ thêm nhiều hơi nước hơn, sức tàn phá mạnh hơn.

Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy hiện tượng chuyển đổi từ El Nino sang La Nila đã gây tác động lớn đến khí hậu.

Việc hình thành các cơn bão tại biển đông do La Nila khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng lên.