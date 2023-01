Chủ xe hoang mang vì bị 'kẹt' kết quả tại trung tâm đăng kiểm bị niêm phong

TPO - Một số người mới mua ô tô để đi trong dịp Tết này đã vướng vào tình huống oái oăm khi xe đăng kiểm xong chỉ cầm được giấy hẹn. Đến ngày hẹn, quay lại thì trung tâm đã bị đóng cửa, dán niêm phong, giờ không biết lấy sổ đăng kiểm ở đâu.

Phản ánh đến đường dây nóng của báo Tiền Phong, anh Nguyễn Đức Thắng, lái xe của một công ty thép tại Thanh Trì, Hà Nội cho hay, công ty anh mới mua một chiếc ô tô 16 chỗ mới tinh và yêu cầu anh đi làm thủ tục. Anh đi đăng ký xe trước và nhận được giấy hẹn trả giấy đăng ký xe của công an. Trong thời gian đợi lấy giấy đăng ký xe, anh mang xe đi đăng kiểm.

Ngày 6/1, anh đến trung tâm đăng kiểm 2906V tại Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội để làm thủ tục. Sau khi kiểm định, chiếc xe đạt tiêu chuẩn cấp giấy chứng nhận kiểm định. Thông thường, nếu qua kiểm định, xe sẽ được trả sổ đăng kiểm ngay nhưng trường hợp xe mới như anh Thắng, trung tâm đăng kiểm chỉ trả giấy hẹn đến khi có giấy đăng ký xe.

Sau 10 ngày đăng ký xe, anh Thắng mới lấy được giấy đăng ký. Lúc này, anh quay lại trung tâm đăng kiểm để lấy sổ thì anh "té ngửa" vì trung tâm bị niêm phong, chỉ có mỗi bảo vệ trực. Anh gọi đến Cục Đăng kiểm cũng không ai bắt máy. "Vào hai ngày 13,14/1, tôi đến trung tâm đăng kiểm và bảo vệ trung tâm cho biết trung tâm đang dừng hoạt động để phục vụ điều tra, chưa biết khi nào mở lại. Sau đó, tôi gọi điện lên số 0243.768.4706 của Cục Đăng kiểm Việt Nam nhưng không thấy bắt máy. Tôi rất hoang mang và lo lắng... ”, anh Thắng nói.

Anh Vương Quốc Long, một nhân viên kinh doanh ô tô ở đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội cũng cho biết, những ngày qua, nhiều chủ mua xe của công ty anh cũng kêu đang bị "kẹt" kết quả ở trung tâm đăng kiểm.

Khảo sát tại một số trung tâm đăng kiểm đang bị dừng hoạt động như 29-03S, 29-01S và 29-29D, khung cảnh hoang vắng, niêm phong bởi công an TP Hà Nội. Hầu hết các trung tâm này đều không có nhân viên nghiệp vụ để hướng dẫn cho người dân mà chỉ có một bảo vệ để trông coi tài sản.

“Giờ ở đây không có ai đâu. Muốn biết phương án xử lý thế nào, anh lên công an quận mà hỏi”- ông bảo vệ trung tâm đăng kiểm ở Hà Đông nói.

Trao đổi về giải pháp tháo gỡ tình trạng "kẹt" kết quả đăng kiểm, chuyên gia giao thông Khương Kim Tạo nêu ý kiến: “Các trung tâm đăng kiểm hiện nay có chung cơ sở dữ liệu lưu trữ trên toàn quốc. Để tránh trường hợp người dân đã đăng kiểm nhưng không nhận được giấy chứng nhận vì lý do trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động, có thể chuyển đổi dữ liệu sang trung tâm đăng kiểm đang hoạt động để giải quyết vấn đề cho người dân”.

Về giải pháp chung cho tình trạng quá tải đăng kiểm hiện nay, ông Tạo hiến kế, “Cơ quan chức năng có thể cấp giấy phép đi lại tạm thời để người dân đi đến trung tâm đăng kiểm chỉ định mà người dân có thể đăng kiểm thuận lợi. Đó cũng có thể là một giải pháp tháo gỡ tạm thời cho người dân.” – Ông Tạo bày tỏ quan điểm.

Trước đó, bộ Giao thông vận tải có văn bản gửi bộ Công an xin ý kiến cho phép những trường hợp không ảnh hưởng đến công tác điều tra, cho phép các trung tâm đăng kiểm đang bị tạm dừng hoạt động được tạm thời hoạt động trở lại. Bộ GTVT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo Cục Đăng kiểm có kế hoạch, sắp xếp nhân lực, thiết bị máy móc đảm bảo đáp ứng ngay khi các trung tâm đăng kiểm được phép hoạt động trở lại; phối hợp cùng công an các địa phương để thống nhất phương án triển khai thực hiện trong quá trình chỉ đạo điều tra, xử lý sai phạm liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện tại, cả nước có hàng chục trung tâm đăng kiểm bị đóng cửa. Riêng tại Hà Nội, có 11 trung tâm, chi nhánh đăng kiểm dừng hoạt động gồm: 2901S, 2901V, 2903S, 2906V, 2909D, 2914D, 2918D, 2923D, 2929D, 3301S, 3302S. Tại TPHCM có 10 trung tâm đăng kiểm, chi nhánh đăng kiểm gồm: 5003V, 5003V chi nhánh, 5005V, 5006V, 5007V, 5010D, 5014D, 5015D, 5017D, 5019D. Các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang... cũng có trung tâm bị đóng cửa.