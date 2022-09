Chủ tịch UBND TP. Huế chia sẻ về vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt

TPO - Theo ông Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND TP. Huế, liên quan vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt, với những tình tiết uẩn khúc, bất thường… nếu đúng như thông tin từ gia đình nạn nhân và báo chí phản ánh, thì thực tế đó là quá khủng khiếp và đau lòng.

Sáng 14/9, ông Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND TP. Huế, đã có những chia sẻ với PV Tiền Phong liên quan vụ một gia đình ở Huế gửi con đi chữa bệnh tại Lâm Đồng, sau đó bàng hoàng, đau xót nhận về hũ tro cốt.

Theo người đứng đầu chính quyền TP. Huế, sau khi nắm được sự việc, ông Nhật đã điện thoại cho trưởng và phó Công an TP. Huế đề nghị phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc vì liên quan đến công dân của TP. Huế, nạn nhân ở đây lại là trẻ em.

Từ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Huế, Công an TP. Huế đã có báo cáo với ông Nhật về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn đơn tố giác tội phạm của ông N.H.N. (SN 1977) là bố của cháu bé N.L.M.Q. (SN 2019, trẻ chậm phát triển được gửi vào Lâm Đồng cho ông L.M.Q. chữa bệnh, sau đó bị thiêu thi thể với lý do mất do mắc COVID-19).

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP. Huế, lãnh đạo Công an TP. Huế cho biết, đã xử lý theo đúng thẩm quyền, sau đó chuyển đơn đến Công an tỉnh Lâm Đồng vì sự việc xảy ra ở tỉnh này.

Ông Nhật chia sẻ: “Nếu sự việc xảy ra đúng như vậy thì thực sự là quá khủng khiếp. Đây là vấn đề cả xã hội quan tâm. Trong sự việc này, ông Q. giải thích không rõ ràng và có nhiều uẩn khúc. Người dân TP. Huế ai biết cũng rất bức xúc vì thấy thương cho cháu bé. Chúng tôi quan tâm tối đa trong xử lý vụ việc này”.

Như tin đã đưa, ông N.H.N đến Công an TP. Huế gửi đơn tố cáo ông L.M.Q (SN 1977, thường trú tại đường Nguyễn Bính, TP. Huế; tạm trú TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi chữa bệnh gây chết người rồi tự ý thiêu thi thể con trai của mình.

Theo đơn tố cáo, vào đầu tháng 3/2022, qua nhiều lời giới thiệu, gia đình ông N. biết ông Q. có khả năng chữa trị bệnh chậm phát triển cho trẻ nên người nhà đã gửi con trai tên N.L.M.Q. cho vợ chồng ông L.M.Q. để chữa trị.

Ông Q. nói với gia đình ông N, để chữa khỏi bệnh phải đưa cháu M.Q. vào Lâm Đồng, đến cơ sở chữa trị của người này để điều trị nội trú. Ông Q. còn “ra giá” chi phí chữa bệnh cho cháu M.Q là 200 triệu đồng/tháng.

Sau khi đưa cháu M.Q. vào Lâm Đồng, gia đình cháu đã xoay xở để chuyển trước cho ông Q. tổng số tiền 600 triệu đồng, kèm giấy ủy quyền nuôi dưỡng cháu M.Q. cho ông Q. vào tháng 3/2022.

Gần 1 tháng sau khi đưa con vào gửi cho ông Q. chữa trị, ông N. nhận được điện thoại của ông Q. nói rằng, xin được gặp trực tiếp gia đình ở TP. Huế. Khi gặp, ông Q. thông báo với gia đình là cháu M.Q. đã mất vì mắc COVID-19.

Trước cái chết bất ngờ của con, gia đình ông N. hết sức đau đớn, bàng hoàng và nghi ngờ việc đốt thi thể là để che giấu một sự thực khác, nên ông N. đã làm đơn tố giác đến Công an TP. Huế, với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Được biết, sau khi tiếp nhận phiếu chuyển tố giác, tin báo tội phạm của Công an TP. Huế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh này thụ lý, điều tra.