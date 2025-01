Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam là điểm sáng thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ

TPO - Sáng 21/1, tại Cần Thơ, Diễn đàn nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu chính thức khai mạc. Sự kiện do Quốc hội Việt Nam tổ chức nhân dịp đăng cai Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF).

Tham dự diễn đàn có lãnh đạo APF, đại diện lãnh đạo Nghị viện các nước thành viên APF, lãnh đạo Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, các nghị sĩ, đại sứ, trưởng đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế…

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, tiếp nối những thành công của các hoạt động đa phương liên nghị viện cấp cao do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức gần đây, sự kiện lần này một lần nữa khẳng định sự chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác đa phương. Sự kiện cũng cho thấy sự ưu tiên, quan tâm và tham gia của Việt Nam đối với các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu; sự đoàn kết, đồng hành vì sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ và các quốc gia thành viên.

Ông Trần Thanh Mẫn thông tin, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện và có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đạt được kỳ tích trong xóa đói, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, là điểm sáng trong việc thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ và Chương trình nghị sự của Liên hợp quốc về phát triển bền vững đến năm 2030.

Chủ tịch Quốc hội dẫn kết quả năm 2024 của Việt Nam với rất nhiều thành quả ấn tượng, như tăng trưởng kinh tế đạt gần 7,1%, quy mô kinh tế khoảng 470 tỷ USD; lạm phát được kiểm soát dưới 4%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ghi nhận kỷ lục khoảng 800 tỷ USD; đầu tư nước ngoài thu hút khoảng 40 tỷ USD, trong đó vốn FDI thực hiện khoảng 25 tỷ USD; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, kinh tế vĩ mô được giữ vững ổn định...

Tính đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, là thành viên tích cực của gần 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam trong nhóm 33 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, 15 nền kinh tế hàng đầu về thu hút FDI, 46 nước đứng đầu thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo. Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong thương mại của khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam xác định nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc đảm bảo an ninh lương thực là một trong những thành tố của an ninh con người, điều kiện tiên quyết để bảo đảm quyền sống của con người.

Với những thành quả tích cực trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam đang cùng một số thành viên Pháp ngữ châu Phi, triển khai hợp tác Nam - Nam và hợp tác ba bên một cách hiệu quả.

"Hợp tác trong lĩnh vực này cần được thúc đẩy hơn nữa, với sự tham gia của các quốc gia phát triển trong Pháp ngữ. Hợp tác về nông nghiệp sẽ góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững trong không gian Pháp ngữ", Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Quốc hội Việt Nam tổ chức diễn đàn hôm nay nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa các nước trong cộng đồng Pháp ngữ để xây dựng nền nông nghiệp bền vững; đảm bảo sinh kế cho mỗi hộ gia đình và an ninh lương thực cho mỗi quốc gia, đi đôi với việc ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

"Từ kinh nghiệm của Việt Nam, chúng tôi nhận thấy hướng đi thành công nhất để đạt được các mục tiêu này là mô hình hợp tác có sự tham gia của nhiều bên, trong đó điển hình nhất là hợp tác ba bên: Một bên là các nước có nhu cầu tiếp nhận hỗ trợ, một bên là những nước và tổ chức quốc tế có kinh nghiệm để chia sẻ, và một bên là những nước và đối tác phát triển có nguồn lực để tài trợ thực hiện việc chuyển giao kinh nghiệm” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Sự kiện dự kiến thông qua Tuyên bố Cần Thơ ghi nhận ý kiến của các đại biểu tham dự trong việc thúc đẩy vai trò của Cộng đồng Pháp ngữ nói chung, và của hợp tác nghị viện Pháp ngữ nói riêng trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đối khí hậu... Diễn đàn và các hoạt động liên quan dự kiến diễn ra từ ngày 21-24/1/2025.