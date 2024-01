Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết đồng bào và chiến sĩ tại Đồng Tháp

TPO - Ngày 25/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc Tết đồng bào và chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới của tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác đã đến chúc Tết, động viên, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, nông dân, công nhân và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện biên giới Tân Hồng, Hồng Ngự, TP.Hồng Ngự của Đồng Tháp.

Chủ tịch nước gửi gắm tình cảm đến với bà con vùng đất truyền thống cách mạng Hồng Ngự anh hùng. "Vùng biên giới của chúng ta là căn cứ cách mạng có truyền thống anh hùng, lại ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn thiếu thốn nhiều mặt. Điều đó đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn của các cơ quan trung ương, của lãnh đạo tỉnh trong xây dựng đường giao thông, kết cấu hạ tầng, bệnh viện, trường học để cải thiện cuộc sống người dân", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước vui mừng và ấn tượng với những kết quả mà các huyện biên giới của tỉnh Đồng Tháp đã đạt được; đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm, nông thôn mới đang ngày càng khởi sắc...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các huyện, thành phố cần chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phấn đấu không còn hộ nghèo trong tương lai gần. Đồng thời, mong muốn người dân chung tay xây dựng đường biên hòa bình, hợp tác và phát triển với nước bạn Campuchia.

Chủ tịch nước nhắn nhủ bà con nhân dân vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển kinh tế, hướng tới cuộc sống sung túc, an vui.

Đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên của Chi Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thường Phước (xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương đơn vị đã thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.

Chủ tịch nước chúc Tết và nhắn nhủ lãnh đạo Cục Hải quan Đồng Tháp, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thường Phước luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực công tác. Từ đó góp phần chung vào phát triển tỉnh Đồng Tháp nói riêng và phát triển kinh tế đất nước nói chung.

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Cao Lãnh.

Chủ tịch nước cũng đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Tháp. Chủ tịch nước nêu rõ, lực lượng công an và cảnh sát cơ động tỉnh cần quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Bộ Công an và tỉnh Đồng Tháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải biết gần dân, dựa vào nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Đối với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch nước yêu cầu chú trọng xây dựng Đảng bộ, đơn vị trong sạch vững mạnh. Đối với cán bộ, chiến sĩ yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, thật sự là chỗ dựa cho nhân dân; cấp trên là chỗ dựa tinh thần cho cấp dưới, chỉ huy gương mẫu để chiến sĩ noi theo, qua đó xây dựng Công an tỉnh Đồng Tháp ngày càng vững mạnh.