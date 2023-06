Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các điển hình tiên tiến phòng, chống ma túy

Chủ tịch nước nhấn mạnh Tổ quốc mãi mãi ghi công các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh anh dũng trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), sáng 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt, biểu dương 140 điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống ma túy toàn quốc và đại diện thân nhân 28 gia đình liệt sỹ trong công tác phòng, chống ma túy.

Cuộc gặp mặt diễn ra nhân dịp các đại biểu tham dự Chương trình Tôn vinh Điển hình tiên tiến do Bộ Công an tổ chức và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6/2023). Đây cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và tri ân những người đã hy sinh trên mặt trận phòng, chống ma túy.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trung bình mỗi năm lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển phát hiện, khám phá thành công trên 23.000 vụ, bắt giữ hơn 32.000 đối tượng phạm tội về ma túy; triệt xóa gần 1.000 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Chuyển hóa và xây dựng hàng trăm địa bàn sạch không ma túy. Thu giữ số lượng lớn ma túy, vũ khí, phương tiện, tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội, trong đó có nhiều chuyên án đặc biệt lớn xuyên quốc gia, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại, làm giảm nguồn cung ma túy ra xã hội; đồng thời thu giữ hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những chiến công, thành tích xuất sắc là những tổn thất, hy sinh của lực lượng phòng, chống ma túy, không gì bù đắp được.

Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, 28 cán bộ Công an, Biên phòng và quần chúng nhân dân đã anh dũng hy sinh, hơn 700 cán bộ, chiến sỹ bị thương, bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy bảo vệ bình yên cho cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân ái gửi đến lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, nhân viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp.

Chủ tịch nước nêu rõ ma túy là nguyên nhân, điều kiện nảy sinh các tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy là loại tội phạm nguy hiểm, tinh vi và manh động, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, các lực lượng phòng chống ma túy do lực lượng Công an nhân dân chủ công, nòng cốt, chủ trì mà trực tiếp là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quyết liệt, xung kích, đi đầu trong những cuộc chiến đầy cam go, khốc liệt này.

Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng trong thời gian vừa qua đã khắc phục khó khăn, gian khổ triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; nêu cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Những nỗ lực thầm lặng đó được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, trân trọng, dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Chia sẻ với những tổn thất, mất mát, hy sinh của các lực lượng và nhân dân trong cuộc chiến khốc liệt với tội phạm ma túy, Chủ tịch nước nhấn mạnh Tổ quốc mãi mãi ghi công các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh anh dũng trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng.

Biểu dương nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà các lực lượng đã đạt được trong thời gian qua, nhất là 140 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, quần chúng nhân dân tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước cho rằng đây là những tấm gương sáng, hạt nhân nòng cốt góp phần làm cho công tác phòng, chống ma túy ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Nhắc đến những khó khăn, phức tạp của tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong khu vực và trên thế giới trong thời gian tới, đặt ra nhiều thách thức, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chúng ta xác định cuộc đấu tranh này là nhiệm vụ quan trọng, khó và phức tạp, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi kiên trì, bền bỉ, quyết liệt.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước ta nhất quán quan điểm: Không khoan nhượng với tội phạm và tệ nạn ma túy. Do đó, thời gian tới, các bộ, ban, ngành cần làm tốt hơn công tác nắm bắt và dự báo tình hình phòng, chống tội phạm ma túy, kịp thời tham mưu cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống ma túy phù hợp trong từng giai đoạn.

Cùng với đó là huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa với tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia, nhất là ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng trong nước và quốc tế, không để nước ta bị tội phạm lợi dụng trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của thế giới.

Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng lớn mạnh, chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trong sáng và trí tuệ, cương quyết, khôn khéo, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ,” không để bị khuất phục trước những cám dỗ, thách thức, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; hạn chế, giảm thiểu thương vong.

Chủ tịch nước cũng lưu ý việc cần nâng cao kỹ năng, cập nhật công nghệ, kỹ thuật hiện đại, thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, nhất là các loại ma túy mới được chế biến, che dấu tinh vi.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng thời gian tới, các cán bộ, chiến sỹ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân; tạo nền tảng vững chắc, ổn định để đưa đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng xã hội phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch nước cũng mong muốn ngày càng có thêm nhiều người dân tham gia có trách nhiệm phối hợp cùng các lực lượng chức năng, chung tay “vì một xã hội không ma túy,” mang đến cho con em lầm lỡ một cơ hội hòa nhập cộng đồng.

