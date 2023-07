Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình nghệ thuật Bản hùng ca bất diệt

TPO - Nhận định bóng đá Nữ New Zealand vs Nữ Na Uy bảng A World Cup 2023 lúc 14h00 ngày 20/7 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nữ New Zealand có lợi thế chủ nhà, song Nữ Na Uy là đối thủ quá mạnh với họ. Một thất bại tối thiểu coi như thành công với Football Ferns.