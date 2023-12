Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho thành phố Cần Thơ

TPO - Ngày 27/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ.

Cụ thể, tại Quyết định số 1666/QĐ-CTN, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, Huân chương Lao động hạng Nhất sẽ được trao cho thành phố Cần Thơ tại dịp lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2024) diễn ra tối ngày 31/12 tới đây.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, ngày 26/11/2003, Quốc hội khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 22/2003/QH11 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang.

Những ngày đầu đi vào hoạt động trong vị thế mới, thành phố Cần Thơ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó của chính quyền và người dân thành phố cùng với sự hỗ trợ từ Trung ương, kinh tế - xã hội địa phương phát triển qua từng năm.

Đến năm 2009, đã ghi nhận một dấu mốc quan trọng đối với thành phố Cần Thơ khi đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, tạo được những dấu ấn tốt đẹp, xác định vị thế, tiềm lực kinh tế của thành phố chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Hiếu, năm 2024 là một mốc son đánh dấu sự phát triển quan trọng khi thành phố tròn 20 năm trực thuộc Trung ương. Sau 20 năm hình thành và phát triển, thành phố Cần Thơ đã có sự phát triển nhanh chóng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Trong đó, nổi bật là quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, đóng góp bước đầu vào sự phát triển chung của vùng ĐBSCL và cả nước. Năm 2023, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (giá hiện hành) đạt 119.271 tỷ đồng, gấp 10,2 lần so với năm 2004 và gấp 3,8 lần so năm 2010. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) ước năm 2023 đạt 94,74 triệu đồng, gấp 9,2 lần so với năm 2004...

Báo cáo của UBND thành phố Cần Thơ cho biết, năm 2023, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phục hồi khả quan; có 14/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế đạt 5,75%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; hoạt động thương mại – dịch vụ - du lịch tăng mạnh; tổng vốn đầu tư trên địa bàn gần 31.300 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 11.138 tỷ đồng…

Các dự án, công trình trọng điểm thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành trong thời gian sớm nhất, tạo tiền đề quan trọng để thu hút đầu tư, sức lan tỏa và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố…

Mục tiêu năm 2024, tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ đạt 7,5-8%; GRDP bình quân đầu người đạt 104-106 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35.000 tỷ đồng; phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao…