Chủ tịch nước kết thúc rất thành công chuyến thăm chính thức LB Nga

Thành tựu nổi bật và quan trọng nhất của chuyến thăm là kết quả rất thành công của cuộc hội đàm kéo dài gần 4 giờ đồng hồ giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin.

Theo đặc phái viên TTXVN, vào khoảng 9h40 sáng 3/12, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc rất thành công chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Với các hoạt động dày đặc của Chủ tịch nước và Đoàn cấp cao, trong thời gian 4 ngày từ 29/11 đến 2/12, chuyến thăm đã đạt được những thành tựu đặc biệt; đồng thời cũng để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng những người bạn Nga.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chương trình nghị sự song phương năm 2021, được kỳ vọng đem lại xung lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong tương lai.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, thời gian hội đàm kéo dài gần 4 giờ đồng hồ là hiếm có trong các sự kiện tương tự của Tổng thống Putin.

Điều này thể hiện sự cởi mở, trân trọng và những tình cảm đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin dành cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cũng như tình hữu nghị riêng có giữa hai dân tộc Việt Nam-Liên bang Nga.

Tại hội đàm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Liên bang Nga luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược hàng đầu tại khu vực.

Về phía Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Tổng thống Vladimir Putin là người bạn lớn và thân thiết của nhân dân Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Trong Tuyên bố chung sau đó, hai bên khẳng định cùng nhau quyết tâm tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đến năm 2030; coi việc củng cố tin cậy chiến lược là nền tảng cho việc mở rộng và tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Việt Nam và Nga sẽ phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không và các hoạt động thương mại không bị cản trở, ủng hộ kiềm chế, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực và giải quyết các tranh chấp giữa các bên liên quan bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực chung của luật pháp quốc tế, bao gồm những nguyên tắc trong Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), cũng như theo các tiêu chuẩn và thực tiễn được khuyến nghị của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).

Việt Nam và Nga ủng hộ việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) năm 2002 và hoan nghênh các nỗ lực sớm thông qua Bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Trong các cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V.Matvienko, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev, các nhà lãnh đạo Nga đều cho rằng chuyến thăm Nga lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước trong bối cảnh kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2001-2021) và chuẩn bị kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược toàn diện (2012-2022); cho rằng thành công của chuyến thăm lần này sẽ góp phần mở ra giai đoạn mới phát triển mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả, lâu dài của mối quan hệ hai nước.

Đối với lĩnh vực xúc tiến thương mại, đầu tư trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian trao đổi, chứng kiến lễ ký kết, trao đổi văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước Việt Nam-Liên bang Nga. Phát biểu tại buổi tọa đàm của doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề cần tăng gấp 15 đến 20 lần kim ngạch thương mại, đầu tư song phương tăng gấp 3 lần trong thời gian tới.

Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp Nga, với sự hỗ trợ quan tâm của Chính phủ, tăng cường nghiên cứu thị trường Việt Nam và ngược lại doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu thị trường Nga để hợp tác trao đổi đạt kết quả tốt hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đã diễn ra hoạt động ký kết Nghị định thư giữa đại diện Chính phủ hai nước.

Các bộ, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam và Liên bang Nga đã ký kết, trao đổi nhiều biên bản thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất phương tiện vận tải; an ninh mạng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; văn hóa; âm nhạc; năng lượng; sản xuất vaccine phòng COVID-19; phát triển thể thao trình độ cao…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dự Lễ công bố mở đường bay thẳng Việt Nam-Moskva của Hãng hàng không Vietjet. Sự kiện này chính thức khởi động mạng bay quốc tế đón đầu nhu cầu di chuyển bật tăng trở lại với 3 đường bay kết nối Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố du lịch biển Nha Trang với Thủ đô Moskva của Nga từ giữa năm 2022 của Vietjet.

Chủ tịch nước cũng đã dành thời gian tới thăm Công ty Zarubezneft và gặp gỡ các thế hệ lãnh đạo, chuyên gia Nga trong Liên doanh Vietsovpetro nhân kỷ niệm 40 năm thành lập. Trong suốt 40 năm qua, Liên doanh dầu khí Vietsovpetro vừa là cầu nối hữu nghị, đoàn kết và gắn bó giữa hai dân tộc, vừa là biểu tượng hợp tác hết sức thành công giữa Việt Nam và Nga.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Nga có hợp tác với Việt Nam, bao gồm Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, Tập đoàn Gazprom, Novatek, Systema, Miratorg.

Thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kênh đảng, ngoại giao nhân dân, nhân dịp trở lại Thủ đô Moskva, Chủ tịch nước đã gặp gỡ, tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga; tiếp đại diện Hội cựu chiến binh, Hội Hữu nghị Nga-Việt.

Gặp mặt cán bộ Đại sứ quán, đại diện các cơ quan thường trú Việt Nam tại Nga; đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị mới đây về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; khẳng định cộng đồng người Việt ở nước ngoài là “bộ phận không thể tách rời” của cộng đồng dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian ở Thủ đô Moskva, Chủ tịch nước và Phu nhân đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ Vô danh; đặt vòng hoa, viếng Lăng Lenin và thăm Khu tưởng niệm bên tường Điện Kremlin….

Trong thời gian chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước, lãnh đạo các bộ, ngành tháp tùng Đoàn đã có nhiều hoạt động song phương hiệu quả và thiết thực như Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Nga; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Bộ Tư pháp Liên bang Nga; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Nga; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ làm việc với Quyền Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga…

Liên tiếp các cuộc hội đàm, hội kiến cấp cao, các cuộc tiếp xúc, thăm hỏi, gặp gỡ phủ kín các lĩnh vực: Ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân và xúc tiến đầu tư, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đem lại nhiều ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ hai nước.

Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trên tất cả các lĩnh vực và nâng tầm lên trong tình hình mới, đồng thời khẳng định quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga là quan hệ thủy chung, gắn bó chặt chẽ đặc biệt.