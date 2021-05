Chủ tịch Hà Nội: Thần tốc hơn nữa để sớm khống chế, kiểm soát dịch bệnh

Sáng 27/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp giao ban tập thể UBND thành phố tháng 5/2021.

Khai mạc hội nghị, ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, Hà Nội vừa trải qua một tháng vất vả, cả hệ thống chính trị các cấp từ 27, 28/4 đến nay đã căng sức trên mọi mặt trận vừa chống dịch, vừa thực hiện mục tiêu kép. Quá trình này nhận được sự đồng lòng rất cao của nhân dân, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

Nêu việc biến chủng SARS-CoV-2 hiện nay nguy hiểm, có tốc độ lây lan nhanh gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng dập dịch, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, các chuyên gia cho biết chu kỳ lây nhiễm trước đây là 6,7 ngày, sau rút ngắn 3,4 ngày, và thực tiễn ở Hà Nội vừa qua là chỉ 2 ngày. Tuy nhiên chiến thuật ứng phó của thành phố vẫn đúng đắn, hiệu quả. Cơ bản các chùm ca bệnh đã được kiểm soát, chỉ còn 2 chùm ca bệnh mới đang được các lực lượng chức năng tập trung khoanh vùng, dập dịch.

Đến nay, thành phố đã ban hành 9 Công điện, 2 Chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo kiểm soát từng bước hoạt động sản xuất - kinh doanh, sinh hoạt của người dân theo diễn biến của dịch bệnh với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân.

Chủ tịch UBND thành phố phân tích, sau rất nhiều giải pháp quyết liệt, có ngày thành phố không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng, có những ngày như 9, 10/5 số ca nhiễm đi xuống hẳn, song từ ngày 23/5 đến nay đã phát sinh thêm ổ dịch mới tại Cty cổ phần tập đoàn T&T số 2 Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm và tòa Park 11 khu đô thị Times City chưa xác định được nguồn lây.

“Nhìn lại những mốc đó để chúng ta thấy rõ, yêu cầu thành phố cần có giải pháp dứt khoát hơn nữa, thần tốc hơn nữa để sớm khống chế, kiểm soát dịch bệnh. Như trong hôm qua, quận Hoàng Mai đã xét nghiệm cho tất cả người dân ở Park 11 Times City và sẽ tiếp tục mở rộng xét nghiệm để sàng lọc. Phải nhanh chóng kiểm soát, ổn định tình hình”, ông Chu Ngọc Anh nói.

Theo Chủ tịch Hà Nội, Công điện 11 về việc đóng cửa hàng cắt tóc, gội đầu, nhà hàng ăn uống chỉ được bán mang về… vừa qua đã được được người dân, tiểu thương, các cửa hàng đã ủng hộ, chấp hành nghiêm túc. Lực lượng cơ sở như công an, dân phố, dân phòng đã vào cuộc quyết liệt có nhiều hình ảnh xúc động về sự sẻ chia. "Tôi xin trân trọng cảm ơn nhân dân, các tiểu thương, doanh nghiệp đã ủng hộ, chung tay cùng thành phố chống dịch”, ông Chu Ngọc Anh nêu.

Trong bối cảnh khó khăn, thực hiện mục tiêu kép, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, một số địa phương như: Thanh Xuân, Thanh Oai, Thường Tín, Hà Đông… vừa chống dịch nhưng vẫn có kết quả phát triển kinh tế tốt. Ông Chu Ngọc Anh ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cao độ của toàn thể các cấp, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn vừa ngày đêm điều tra truy vết, xử lý dịch bệnh (đặc biệt là CDC Hà Nội, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, trung tâm y tế các cơ sở), vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và thành phố.

Ông Chu Ngọc Anh cũng ghi nhận biểu dương hoạt động hiệu quả của các tổ dân phố, Tổ COVID cộng đồng, tổ phục vụ công tác bầu cử; tinh thần tự giác cao và sự đóng góp, chấp hành cao từ ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đánh giá, ngày 23/5 vừa qua đã thực sự là ngày hội của toàn dân; thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, phục vụ tốt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố và nhân dân Thủ đô thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại các khu vực bầu cử. Tính đến 19h ngày 23/5/2021, số cử tri đi bầu toàn Thành phố đã đạt 99,13%.

“Thường trực Thành ủy hôm qua có nghe báo cáo sơ bộ về bầu cử và đánh giá cuộc bầu cử đã thành công, đúng luật, an toàn, đúng tiến độ, bầu đúng, bầu đủ… thể hiện tín nhiệm cao của cử tri, nhân dân”, ông Chu Ngọc Anh thông tin.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, trước ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Hà Nội vẫn kiên trì thực hiện “mục tiêu kép”, các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 5 tăng trưởng khá, dù trong bối cảnh khó khăn.

Theo ông Chu Ngọc Anh, trong tháng 5, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố tăng 1,8% (tăng 5,1% so với tháng 5 năm 2020; lũy kế 5 tháng tăng 9,4% so với 5 tháng năm 2020, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm tỷ trọng chủ yếu giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp) tăng 9,7%;

Kim ngạch xuất khẩu tương đương tháng 4 và tăng 2,5% so với tháng 5 năm 2020; kim ngạch nhập khẩu tăng 4,7% so với tháng 4 và tăng 26,2% so với 5 tháng năm 2020.

Một số chỉ số có giảm so với tháng trước nhưng tính chung 5 tháng vẫn tăng như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 đạt 46,61 nghìn tỷ đồng, giảm 6,9% so với tháng 4 và giảm 5,7% so với tháng 5/2020 nhưng lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 243,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài 5 tháng đạt 591,7 triệu USD. Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách 5 tháng đạt 4.780 tỷ đồng với 35 dự án. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 5 tháng là 110.606 tỷ đồng, đạt 47% dự toán Trung ương giao (đạt 44% dự toán thành phố giao), bằng 106,5% cùng kỳ.