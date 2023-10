Chủ tịch Bến Tre: Sau khắc phục ô nhiễm, tiếp tục chôn lấp rác thải ở bãi rác An Hiệp

TPO - Chiều 6/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đối thoại với 150 người dân của xã An Hiệp và An Đức (Ba Tri) về việc khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp. Ông Tam cho biết, trong thời gian tới, bãi rác An Hiệp sẽ tiếp nhận và xử lý rác thải bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh cho đến khi Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre hoàn thành tái cơ cấu, đi vào hoạt động (Quý I/2026).

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, sự cố ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp đã gây bức xúc trong nhân dân, là sự việc không mong muốn. Việc này có phần trách nhiệm rất lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền địa phương. Theo ông Trần Ngọc Tam, đến thời điểm này, bãi rác An Hiệp đã cơ bản khắc phục được ô nhiễm môi trường, đảm bảo đủ điều kiện để tiếp nhận, xử lý rác thải của huyện Châu Thành, thành phố Bến Tre và huyện Ba Tri. Trong thời gian tới, bãi rác An Hiệp sẽ tiếp nhận và xử lý rác thải bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh cho đến khi Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre hoàn thành tái cơ cấu, đi vào hoạt động (dự kiến trong Quý I/2026). Sau thời gian này, bãi rác An Hiệp vẫn tiếp tục xử lý rác thải của huyện Ba Tri và từng bước được đầu tư, mở rộng (khoảng 20ha) thành khu liên hợp xử lý rác thải cho vùng kinh tế biển, phát triển kinh tế hướng Đông của tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Bến Tre đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Tại buổi đối thoại, đa số người dân đồng tình với kết quả khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp. Đồng thời, họ kiến nghị nếu tiếp tục đưa rác về phải xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ngoài ra, chính quyền địa phương cần quan tâm đến sức khỏe, có chế độ bảo hiểm y tế cho người dân sống xung quanh bãi rác. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, phải di dời bãi rác đi nơi khác, nếu không thì cần di dời dân ra xa bãi rác… Qua các ý kiến, kiến nghị của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ghi nhận và chỉ đạo các Sở, ngành và UBND huyện Ba Tri quan tâm và từng bước giải quyết thỏa đáng các vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đề nghị, UBND huyện Ba Tri và Sở TN&MT theo dõi, giám sát công tác tiếp nhận, xử lý rác thải của tỉnh và của huyện Ba Tri tại bãi rác An Hiệp đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật về chôn lấp rác thải hợp vệ sinh. Đồng thời, xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Cùng với đó, cần khẩn trương đầu tư hệ thống xử lý nước thải, công suất thiết kế khoảng 30m3/ngày, đêm để xử lý nước rỉ rác đạt theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải ra bên ngoài. Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho người dân sống lân cận bãi rác An Hiệp. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người dân; đặc biệt là kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và có giải pháp giải quyết thỏa đáng kiến nghị của người dân theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 15/7, một số người dân tại xã An Đức và An Hiệp (Ba Tri) chặn xe chở rác, ngăn cản không cho đổ rác tại bãi rác An Hiệp do ô nhiễm môi trường. Sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Bến Tre có buổi đối thoại trực tiếp với người dân và cam kết sẽ khắc phục ô nhiễm trong thời gian 1 tháng. Theo Sở TN&MT Bến Tre, đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp đã giảm được hơn 95% mức độ ô nhiễm so với thời điểm cao điểm của ngày 17/7. Đơn vị thi công đã phủ bạt các ô chôn lấp rác thải 23.300m2 (đạt 100%); khắc phục được mùi hôi, nước mưa không ngấm vào rác rỉ ra ngoài và không còn rác phát tán ra môi trường xung quanh như trước đó. Đồng thời, đơn vị thi công đã hoàn thành sửa chữa, nâng cấp chiều cao tường rào và gia cố chống đổ ngã hàng rào xung quanh bãi rác với chiều dài khoảng hơn 300m; thực hiện gia cố bờ bao chống thấm chân tường rào không cho nước rỉ rác, nước mưa thoát ra bên ngoài. Hòa Hội