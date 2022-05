Chủ kênh Youtube 'Dân oan Vĩnh Phúc' lĩnh 2 năm tù

TPO - Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cùng nhiều thuộc cấp, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của các bị can này.

TPO - Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.