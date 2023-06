Chủ đại lý nước tinh khiết cầm đầu đường dây ma túy từ Châu Âu về Việt Nam

TPO - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Châu Âu do đối tượng ở Hưng Yên cầm đầu, núp bóng đại lý cung cấp nước tinh khiết, thu giữ hơn 60kg ma túy.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Hoàng Tiến Dũng - chủ đại lý chuyên cung cấp nước tinh khiết tại xã Yên Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Cty này nhận vận chuyển giao hàng đi các nơi nhằm che giấu hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Dũng còn mở 1 quán ăn đêm cho vợ là Lê Thị Huyến (SN 1998, trú tại Hưng Yên) bán bún, miến,cháo... mang tên “Dũng Huyến” tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, để ngụy trang làm điểm giao dịch mua bán ma tuý của Dũng cùng đồng bọn.

Theo Công an TP Hà Nội, nguồn ma túy của Dũng được gửi từ Châu Âu về Việt Nam thông qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế, ma túy khi được gửi về sẽ được ngụy trang cất giấu trong các mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng.

Cơ quan công an cũng làm rõ đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 2004, trú tại Hưng Yên) có vai trò giúp sức cho Dũng, liên hệ với công ty chuyển phát để nhận hàng và trông giữ kho, đóng ma tuý gửi giao khách ở các tỉnh. Đào Ngọc Long (SN 1988, ở TP. Hồ Chí Minh) là đầu mối liên hệ kết nối Dũng với đối tượng ở nước ngoài để đặt mua ma tuý chuyển về Việt Nam.

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan thành phố phát hiện 1 kiện hàng nghi vấn chứa chất ma túy được gửi từ Hà Lan về Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (nghi vấn bên trong có ma tuý khoảng 40kg) với thông tin người nhận tại Hà Nội là Hoàng Tiến P. ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Qua thông tin trinh sát, cảnh sát xác định thông tin trên kiện hàng là giả và người nhận là Hoàng Tiến Dũng. Dũng sắp nhận thêm 1 kiện hàng khác chứa số lượng lớn ma túy được cất giấu trong 10 thùng bia sắp gửi về Việt Nam.

Ngay lập tức, Công an TP Hà Nội đã đề nghị Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý - Cục Hải quan TP Hà Nội phối hợp soi chiếu hàng hóa từ Châu Âu về Việt Nam, đồng thời triển khai tổ công tác giám sát chặt chẽ Dũng và cử tổ công tác vào phối hợp Công an TP. Hồ Chí Minh theo dõi Long.

Chiều 4/5, tổ công tác kiểm tra bắt giữ đối tượng Lê Thị Huyến thu giữ 19,884 kg MTTH các loại (14,602 kg MTTH dạng MDMA và 5,282 kg ma túy dạng Ketamine) được ngụy trang cất giấu trong các vỏ lon bia và máy pha cà phê.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, từ ngày 4-7/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ Dũng, Tuấn và Long, thu giữ thêm 42,135 kg MTTH các loại (36,492 kg MTTH dạng MDMA và 5,643 kg Ketamine) được ngụy trang cất giấu trong các túi trà sữa, cà phê.

Tại cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình. Tổng vật chứng thu giữ của vụ án 62,019 kg MTTH các loại (51,094 gam MTTH dạng MDMA, 10,925 kg Ketamine) cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan và dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.