Chủ công cầu mây Trần Thị Ngọc Yến: 'Vinh dự, tự hào khi được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu'

TPO - Trong 4 ngày, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức hành trình về các địa chỉ đỏ, sinh hoạt báo cáo viên, câu lạc bộ lý luận trẻ cấp tỉnh tại hai tỉnh Điện Biên và Hưng Yên góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên.

TPO - Dù nhiệt độ ở TP. Thái Nguyên 12 độ C, nhưng từ sáng sớm tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên đã chật kín cán bộ, sinh viên, cựu sinh viên, cán bộ và người dân TP. Thái Nguyên tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI.

TPO - Tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2024 của Huyện Đoàn Thanh Chương và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa. Nhiều phần quà cũng được trao tặng đến các em học sinh, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

TPO - Trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Tháng Ba biên giới” do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức, đã triển khai khởi công nhiều công trình thanh niên, nhiều cây cầu, ngôi nhà hạnh phúc đến với bà con nhân dân vùng biên giới tỉnh Nghệ An. Qua đó góp phần thanh niên tham gia bảo vệ an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn biên giới.