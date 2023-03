Chiêu trò lừa đảo ‘con nhập viện, yêu cầu chuyển tiền gấp’ xuất hiện ở Hà Nội

Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội đã phải phát đi thông báo tới toàn thể phụ huynh các khối và cán bộ, giáo viên trong trường để cảnh báo hành vi lừa đảo của kẻ xấu.

Cụ thể, theo thông báo của nhà trường, hôm qua (13/3) có 2 phụ huynh bị kẻ xấu giả danh giáo viên/ nhân viên y tế của trường gọi điện báo tin con gặp nạn và nói: “Con đang ở viện cấp cứu và cần chuyển tiền ngay để nhập viện”.

“Kẻ xấu nắm rất rõ thông tin của học sinh và tên chính xác của giáo viên, kể cả môn dạy. Kính mong các thầy cô giáo chủ nhiệm nhắn gửi thông tin tới cha mẹ học sinh của lớp để nâng cao cảnh giác; cán bộ, giáo viên, nhiên viên của trường cùng nắm bắt tình hình và cảnh giác”, trường THPT Chu Văn An thông báo.

Trường này cũng khuyến cáo phụ huynh, nếu nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi với nội dung tương tự, cần phải liên hệ ngay với Phó hiệu trưởng nhà trường hoặc các thầy cô chủ nhiệm để xác minh, tránh chuyển tiền cho kẻ xấu.

Bà Trần Thị Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An xác nhận, đã có 2 phụ huynh của trường bị kẻ xấu gọi điện lừa đảo. Tuy nhiên, may mắn là phụ huynh trước đó đều đã có thông tin về việc gần đây có các trường hợp bị lừa đảo tương tự ở TP.HCM nên gọi điện cho giáo viên để xác minh.

Cũng theo bà Tuyến, sau khi nhà trường nhận được thông tin có phụ huynh bị gọi điện với chiêu thức lừa đảo như vậy, nhà trường đã yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm lập tức thông báo đến phụ huynh toàn trường và thông báo số điện thoại của Phó hiệu trưởng để phụ huynh gọi điện xác minh khi cần thiết.

Gần đây, chiêu trò lừa đảo "con nhập viện cấp cứu, cần chuyển tiền gấp" đã xuất hiện tại TP.HCM và một số phụ huynh đã bị mắc lừa số tiền hàng chục triệu đồng.

Liên quan tới các sự việc, Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để giải quyết triệt để, ngăn chặn kịp thời hiện tượng kẻ xấu lừa phụ huynh chuyển tiền cho con cấp cứu.

Trong khi các chuyên gia cảnh báo, phụ huynh, học sinh không nên để lộ, lọt thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

Đại diện Công an TPHCM khuyến cáo, khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn…, người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm chứng thông tin. Người dân tuyệt đối không vội chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo.

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất (Công an phường, xã, thị trấn, Công an quận, huyện, TP Thủ Đức) hoặc liên hệ Trực ban Công an TPHCM (qua số điện thoại 069.3187.344), Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (qua số điện thoại 069.3187.200) để cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan công an nhanh chóng điều tra, xử lý.