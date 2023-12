Chiêu thức tinh vi của sòng bạc núp bóng CLB Poker vừa bị triệt phá

TPO - Quá trình tổ chức đánh bạc tại CLB Poker Lucas Palace (Cầu Giấy, Hà Nội), các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu, trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Chân dung 2 “ông trùm” tổ chức đánh bạc

Liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại CLB Poker Lucas Palace (51 Mạc Thái Tổ (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 37 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an, việc tổ chức đánh bạc tại CLB Lucas Palace do hai bị can Trần Xuân Minh (SN 1990, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân và Đào Anh Dũng (SN 1992, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) trực tiếp điều hành mọi hoạt động.

Trong đó, Trần Xuân Minh là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh như “Cố ý gây thương tích”, “Cưỡng đoạt tài sản”… Đây cũng là đối tượng có “số má” ở tỉnh Thái Bình sau đó dạt về Hà Nội làm ăn.

Nhân viên CLB được các bị can Minh, Dũng thuê có nhiệm vụ đăng ký thẻ thành viên cho khách, nhắn tin, gọi điện theo danh sách các con bạc thường xuyên đến câu lạc bộ để đánh bạc.

Quá trình hoạt động, hai bị can bàn bạc, thống nhất việc Dũng trực tiếp điều hành hoạt động cho khách đánh bạc bằng hình thức Poker tại tầng 3, còn Minh điều hành hoạt động cho khách đánh Poker theo tour lấy giải tại tầng 2.

Ban đầu, lợi nhuận thu được Dũng hưởng 70%, Minh 30% (từ tháng 6/2023, Dũng chia cho Minh 40% lợi nhuận). Sau một thời gian Minh quản lý CLB Lucas Palace thì số lượng khách đông hơn, tăng doanh số do đó từ tháng 9/2023 đến 15/10, Minh hưởng 50% lợi nhuận.

Để điều hành hoạt động CLB, hai bị can này đã tuyển thêm nhiều nhân viên bảo vệ, chia bài, thu ngân… để tổ chức cho khách đánh Poker theo tour lấy giải thưởng và tổ chức cho khách đánh bạc bằng hình thức chơi Poker.

Sau một thời gian dài điều tra, ban chuyên án gồm nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng 4 Cục CSHS, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triệt phá.

Tổ công tác thu giữ bàn Poker hình bầu dục, 18 ghế tựa, hơn 100 bộ bài tây, chíp, hơn 283 triệu đồng, 400 USD, 34 điện thoại di động, 284.330 điểm chíp tương đương hơn 284 triệu đồng... Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker khoảng trên 20 tỷ đồng.

Lối đi “bí mật” giữa các tầng

Theo Cục CSHS, quá trình điều tra khám phá vụ án trên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do các đối tượng lợi dụng việc được cấp phép hoạt động CLB tổ chức như một môn thể thao.

Cụ thể, ngôi nhà trên thiết kế có 3 tầng, trong đó tầng 1 là sảnh lễ tân, tầng 2 tổ chức đánh giải Poker theo tour còn tầng 3 được thiết kế tách biệt, chia làm 3 phòng Vip phục vụ cho việc đánh bạc.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, giữa tầng 2 và tầng 3 các đối tượng tạo một lớp cửa như lối đi bí mật được kiểm soát nghiêm ngặt và chỉ có những người trong CLB này mới có chìa khóa. “Khi khách đến CLB trên thì chỉ có thể di chuyển được giữa tầng 1 và tầng 2, còn tầng 3 thì không thể tự ý lên được” - một cán bộ Cục CSHS cho biết.

Bên cạnh đó, tại tầng 3 cũng có 1 phòng điều hành, quan sát qua hệ thống camera tất cả những nơi như tầng 1, 2, 3 và hành lang, cầu thang… để các đối tượng quản lý.

Khi khách quen đến đánh bạc, nhân viên bảo vệ, lễ tân sẽ đưa thẳng lên tầng 3. Tại đây, khách sẽ mua các phỉnh, chíp phục vụ cho việc đánh bạc. Đặc biệt, các phòng tại tầng 3 được chia theo các bậc đánh to, nhỏ khác nhau (ví dụ phòng to ít nhất mua 10 triệu đồng tiền chíp, nhỏ mua ít nhất 5 triệu đồng tiền chíp).

Khách đến đánh bạc cũng có thể chuyển khoản tiền qua tài khoản hoặc quét mã Qr code. Khi chơi thua sẽ có nhân viên đến tận bàn bán thẻ chip để đánh bạc tiếp. Trong đó, mỗi bàn sẽ có 7-9 người chơi và 1 nhân viên chia bài.

Quá trình đánh bạc, khách dùng điểm chíp đã mua để đặt cược, mỗi ván “cắt phế” 5% trên tổng số tiền đặt cược. Khi khách không chơi nữa thì đổi lại điểm chíp cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt.

Sau khi ca đánh bạc kết thúc, nhân viên kiểm đếm số tiền “cắt phế” và tổng hợp doanh thu từng ngày báo cáo lại cho 2 đối tượng Minh, Dũng.

Theo Cục CSHS, đối tượng đến đánh bạc tại đây gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó có cả những người nước ngoài… Từ khi thành lập đến nay, CLB Lucas Palace đã thu hút hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi Poker theo hình thức tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức Poker.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, xử lý đối tượng liên quan.