Chiêm ngưỡng cá lóc, buồng chuối to nhất rừng U Minh Hạ

TPO - Tại chương trình “Hương rừng U Minh”, con cá lóc nặng 2,790 kg của anh Nguyễn Văn Diễn (ngụ ấp 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) vượt qua nhiều "ứng cử viên" khác, đoạt giải "cá lóc to nhất".

Sáng 27/4, tại Khu hành chính Vườn Quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau) diễn ra cuộc thi "cá lóc to nhất", "buồng chuối to và đẹp nhất" nằm trong chương trình “Hương rừng U Minh”, thuộc chuỗi sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2023”.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, mỗi thí sinh tự chuẩn bị và mang theo tối đa 3 con cá lóc đồng, còn sống để đăng ký dự thi.

Ban giám khảo sẽ đổ cá ra thau để kiểm tra, so sánh cá lóc đồng mẫu. Nếu không đúng cá lóc đồng sẽ bị loại ra khỏi cuộc thi. Ban giám khảo cũng dùng cân xác định trọng lượng cá.

Kết quả, "cá lóc to nhất" tại chương trình đạt trọng lượng 2,790 kg của anh Nguyễn Văn Diễn (ngụ ấp 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Nguyễn Văn Diễn cho biết, khoảng một tuần trước, khi đi thăm đồng, anh bắt được con cá lóc nặng khoảng 3kg.

"Khi hay tin Vườn Quốc gia U Minh Hạ có cuộc thi cá lóc lớn nhất, tôi giữ lại con cá để dự thi. Ở khu vực huyện Trần Văn Thời này, có lẽ chỉ còn Vườn Quốc gia U Minh hạ, Khu du lịch Mười Ngọt,…là còn cá lóc đồng lớn”, anh Diễn nói.

Ngoài cuộc thi "cá lóc to nhất", chương trình “Hương rừng U Minh” còn tổ chức thi "buồng chuối to và đẹp nhất". Theo quy định, chuối dự thi phải là chuối xiêm bản địa, nhiều nải, trái to, đều nhất và không bị trầy xước, hư hỏng (có số vòng thân trên, giữa và dưới lớn nhất).

Kết quả, anh Nguyễn Chí Tâm (ngụ ấp 13, xã Khánh An, huyện U Minh) đạt giải nhất với buồng chuối 9 nải, dài 79cm, trái to nhất 13cm, số vòng thân 94cm.

Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, thông qua sự kiện, tỉnh mong muốn mang đến niềm vui cho khách du lịch, cũng như tạo ra sân chơi cho bà con vùng rừng U Minh hạ; qua đó nhằm nâng tầm vị thế sản vật U Minh nói riêng và Cà Mau nói chung.