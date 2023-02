Chiếm đoạt tiền của người nhà bị can, cựu đại úy công an ở Bình Định lĩnh án tù

TPO - Ngày 23/2, TAND huyện Vân Canh (Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Thanh Trung, cựu đại úy, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vân Canh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Lê Thanh Trung là Phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vân Canh (Bình Định), được phân công nhiệm vụ phụ trách công tác Nhà tạm giữ, công tác hỗ trợ tư pháp, dẫn giải can phạm thi hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ tháng 7/2021 Nhà tạm giữ tạm dừng giải quyết việc cho các bị can thăm gặp thân nhân. Lợi dụng tình hình này, từ cuối tháng 7/2021 đến 11/2021, Lê Thanh Trung đã nhiều lần vào buồng tạm giam tiếp xúc với các bị can và đưa số điện thoại của mình cho các bị can gọi điện về cho gia đình, người thân để mua đồ ăn thêm.

Lê Thanh Trung sau đó đã nhắn số tài khoản của mình cho gia đình các bị can để chuyển tiền vào. Trung không báo cáo lãnh đạo Nhà tạm giữ, không vào sổ theo dõi gửi lưu ký, không mua đồ ăn thêm cho các bị can mà rút sử dụng vào mục đích cá nhân.

Qua kết quả điều tra, tổng số tiền các gia đình, người thân bị can chuyển vào tài khoản Trung là 42 triệu đồng. Trung mua đồ ăn thêm cho hai bị can với số tiền hơn 1,4 triệu đồng. Số tiền còn lại Trung chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đầu tháng 10/2021, khi biết Công an tỉnh Bình Định sẽ thanh tra tại các đơn vị, Lê Thanh Trung đã hợp thức hóa số tiền đã nhận của gia đình các bị can nhằm che giấu và đối phó việc kiểm tra bằng cách tạo ra 25 phiếu gửi quà đưa cho các bị can ký vào mục “người nhận” và gọi cho gia đình, người thân của các bị can đến ký vào mục “người gửi”.

Ngoài ra, Trung còn chỉ đạo cấp dưới soạn thảo 1 biên bản làm việc với nội dung người bị tạm giam xin tăng thêm khẩu phần ăn để hợp thức hóa số tiền đã nhận, chiếm đoạt.

Sau khi sự việc được phát hiện, Lê Thanh Trung bị tước quân tịch, khai trừ Đảng.

Tại phiên tòa, bị cáo Trung thừa nhận hành vi phạm tội của mình, từ chối luật sư bào chữa. Hội đồng xét xử TAND huyện Vân Canh tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Trung 2 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.