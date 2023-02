Chiếc đồng hồ kim cương triệu USD giấu hình ảnh 18+

TPO - Ngoài bóng đá, Cristiano Ronaldo còn nổi tiếng với thú sưu tập đồng hồ. Chiếc đắt nhất mà anh sở hữu có giá khoảng 2 triệu USD. Tuy nhiên, nếu so sánh với những ngôi sao có cùng đam mê, anh còn bị xếp sau nhiều người về độ chịu chi.

7. Ed Sheeran

Ca/nhạc sĩ người Anh Ed Sheeran có bộ sưu tập đồng hồ đáng ngưỡng mộ. Anh tiết lộ với Hodinkee thường mua đồng hồ cho những dịp trọng đại hoặc có ý nghĩa trong cuộc đời và sự nghiệp. Chiếc đồng hồ đắt giá nhất của anh là Patek Philippe 5208P Grand Complication, trị giá khoảng 1,8 triệu USD.

Đồng hồ có bộ máy tự lên dây phức tạp, kết hợp bộ lặp phút và đồng hồ bấm giờ một nút chu kỳ 12 giờ. Nó cũng bao gồm tính năng lịch đi kèm với màn hình lịch tuần trăng. Về thiết kế bên ngoài, mặt đồng hồ có đường kính 42 mm, vỏ bạch kim, mặt số màu xám và dây đeo da cá sấu.

6. Cristiano Ronaldo

Siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha là chủ nhân của nhiều chiếc đồng hồ triệu USD, trong đó đắt nhất là Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial. Với tourbillon ba trục, nó là một trong những chiếc đồng hồ tourbillon đa trục hiếm hoi trên thế giới, đồng thời đắt đỏ hàng đầu thế giới. Theo báo cáo, thương hiệu xa xỉ đã tạo ra phiên bản của Ronaldo.

Hơn thế nữa, đồng hồ thách thức cả trọng lực nhờ vòng quay tốc độ cao 3D của tourbillon. Thiết kế quả địa cầu quay đồng bộ với vòng quay của Trái Đất và hai vòm sapphire tạo ra diện mạo tuyệt đẹp. Phần vỏ làm bằng vàng hồng 18k, quai đeo và viền đính kim cương. Giá trị vào khoảng 2 triệu USD.

5. Conor McGregor

Ngôi sao MMA người Ireland dường như bị thu hút bởi những chiếc đồng hồ độc đáo và xa hoa. Anh ấy từng đăng trên Instagram những bức ảnh chụp cùng loạt đồng hồ sang như Rolex Daytona Eye of the Tiger, Jacob & Co. Astronomia Casino và Astronomia Tourbillon Baguette. Tuy vậy, chúng không thể ấn tượng bằng Rasputin Tourbillon Baguette Rubies. The Richest khẳng định nó là chiếc đồng hồ đắt nhất mà Conor McGregor sở hữu.

Ngoài lớp vỏ bằng vàng trắng 18k được đánh bóng, đường kính 47,6 mm, đồng hồ cũng được nạm hoàn toàn bằng đá quý với gần 500 viên kim cương trên vỏ, gờ và mặt số, và một viên hồng ngọc hình trái tim. Điểm độc đáo nhất nằm sau “những tấm rèm” được chạm khắc bằng tay. Đó là cảnh khiêu dâm được che giấu sẽ lộ diện mỗi khi rèm mở ra lúc bộ lặp phút kêu lên hết giờ. Giá bán lẻ của nó là 2 triệu USD.

4. DJ Khaled

DJ Khaled đặc biệt yêu thích chiếc đồng hồ Jacob & Co. Billionaire III. Anh không chỉ khen nó “tuyệt đẹp” trên Instagram, mà còn khoe nó khắp mọi nơi, từ MV Big Time trong album mới nhất God Did cho đến sự kiện và hoạt động xã hội.

Chiếc đồng hồ được làm hoàn toàn bằng vàng trắng 18k với 713 viên kim cương giác cắt Emerald (cắt ngọc lục bảo), đã bao gồm 504 viên kim cương 90,39 carat trên khắp dây đeo. Vị trí trung tâm là tourbillon khung với những viên kim cương trên các cây cầu. Vị trí 6 giờ có một tourbillon một phút cung cấp năng lượng. Với phiên bản giới hạn gồm 18 chiếc, nó có giá lên tới 3 triệu USD.

3. Eric Clapton

Nhạc sĩ huyền thoại Eric Clapton sở hữu chiếc Patek Philippe 2499 siêu hiếm, được coi như “chén thánh" của thương hiệu.

Theo Patek Philippe, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1951, chỉ có 349 chiếc của mẫu này được sản xuất trong suốt 35 năm và chỉ có 2 chiếc trên thế giới được đặt trong vỏ bạch kim.

Đồng hồ có bộ chuyển động cơ học calibre 13, 23 chân kính, lịch vạn niên và pha mặt trăng, cũng như cửa sổ cho ngày và tháng và quay số giây và phút.

Clapton mua nó vào năm 1989 và bán nó vào năm 2012 tại một cuộc đấu giá của Christie ở Geneva, Thụy Sĩ với giá 3,7 triệu USD.

2. Jay-Z

Vào sinh nhật lần thứ 43 của rapper tỷ phú Jay-Z vào năm 2012, vợ của anh ấy là Beyoncé đã tặng chồng món quà “khủng” trị giá 5 triệu USD. Đó là chiếc Hublot Big Bang đính kim cương. Một nguồn tin tiết lộ vào thời điểm đó, nó là chiếc đồng hồ quý giá nhất từng được chế tạo và tốn 14 tháng để cho ra thành phẩm cuối cùng.

Theo New Atlas, chiếc đồng hồ có đường kính 44 mm, trang trí bằng vàng trắng 18k với kim cương trên khắp vỏ, mặt số và vòng đeo tay – chính xác là 1.282 viên kim cương 100 carat. Cụ thể hơn nữa là 302 viên kim cương baguette trên vỏ, 179 viên baguette trên mặt số và 782 viên khác trên vòng đeo tay, cộng thêm sáu viên kim cương cắt ngọc lục bảo nặng hơn 3 carat mỗi viên, bên cạnh viên kim cương cắt hoa hồng 1,06 carat và 12 viên baguette xung quanh nó.

1. Floyd Mayweather

Võ sĩ huyền thoại Floyd Mayweather được biết đến với thói quen mua sắm xa hoa khi tậu ba chiếc máy bay riêng, khoảng 100 chiếc ôtô hạng sang, túi Hermès Birkin và vô số món đồ hiệu khác. Không có gì lạ khi anh sở hữu chiếc đồng hồ Jacob & Co. Billionaire đáng giá hơn cả một số chiếc ôtô của anh ấy.

Năm 2018, anh khoe chiếc đồng hồ 18 triệu USD trên Instagram. Chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị có đường kính 47,5 mm. Nó được trang trí hoàn toàn bằng kim cương, với 260 carat kim cương cắt ngọc lục bảo và những viên đá riêng lẻ lên đến 3 carat mỗi viên. Nó kết hợp một tourbillon kiểu khung xương hiển thị mọi thứ đang diễn ra bên trong và có khả năng dự trữ năng lượng trong 72 giờ.

Tú Oanh