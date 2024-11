Chia sẻ bất ngờ của nữ sinh hai lần Thủ khoa Trường ĐH Quốc tế

TPO - TAND TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt án 4 bị cáo trong vụ trẻ mầm non 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, về tội "Vô ý làm chết người" theo Điều 128, Bộ luật Hình sự.