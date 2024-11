Nữ giáo viên nối gót ngoại và dì theo nghề dạy trẻ khuyết tật

Bén duyên với nghề giáo chuyên biệt

Với ước mơ làm giáo viên, hơn 30 năm trước, cô Hồ Ngọc Huyền trúng tuyển vào ngành Giáo dục tiểu học – Trường ĐH Sư phạm TPHCM ngày nay. Khi chuẩn bị cho chuyến đi thực tập, cô Huyền về thăm nhà ngoại và tình cờ thấy hình ảnh các em học sinh khiếm thính chơi đùa, học bài, trò chuyện với bạn bè, với bà ngoại và dì - khi hai người mang các em khiếm thính về nhà nuôi và dạy học.

“Ngoại và dì cũng là giáo viên nhưng dạy trẻ khiếm thính ở Trường Chuyên biệt Hy vọng Bình Thạnh. Ở trường chỉ dạy bán trú nên nhiều em ở xa được bà và dì mang về nhà tiếp tục chăm sóc sau giờ học ở trường, đến cuối tháng mới được bố mẹ đón về nhà”, cô Huyền kể và cho biết, ngay từ nhỏ cô đã không ở gần ngoại và dì nên cũng chỉ biết hai người làm nghề giáo và dạy ở đó chứ không biết gì thêm về công việc.

Bị thu hút bởi những hình ảnh tình cờ bắt gặp ở nhà ngoại, cô Huyền bắt đầu tìm hiểu thêm về giáo dục chuyên biệt và trẻ khuyết tật. Tháng 11/1994, cô Huyền xin thực tập tại Trường Chuyên biệt Hy vọng Bình Thạnh. Đến tháng 6/1995, cô trở thành giáo viên chính thức tại trường, trở thành thế hệ thứ ba theo nghề giáo viên chuyên biệt tại ngôi trường này.

"Lúc trước mình nghĩ nghèo là thiếu may mắn nhưng khi được gặp, tiếp xúc các em học sinh nơi đây mình đã thay đổi suy nghĩ. Chính các em nơi đây mới là người thiếu may mắn trong cuộc sống, tuy nhiên các em đã rất kiên cường, nỗ lực hơn rất nhiều lần so với những người khác để cố gắng hòa nhập với cuộc sống", cô Huyền chia sẻ.