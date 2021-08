Chi tiết lời khai chia tiền 'chạy án' của cựu Đội phó điều tra Công an Đồ Sơn

TPO - Bị can Nguyễn Hữu Cường - Đội phó Điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) khai, trực tiếp nhận 680 triệu đồng từ người nhà các đối tượng trong vụ có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" rồi chuyển cho lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) để chia cho các đơn vị trực thuộc, tham gia vụ việc.

Thả nhóm dân bay... chia tiền 'chạy án'

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan điều tra – Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc”, xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Đồng thời, đề nghị truy tố 6 bị can, gồm: Phạm Quang Tuấn – cựu trung tá, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn; Nguyễn Hữu Cường - cựu thiếu tá, Đội phó Điều tra tổng hợp; Đỗ Hữu Dũng – cựu thượng úy, Đội phó Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đinh Đình Việt – cựu trung tá, Đội trưởng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy; Nguyễn Viết Công và Vũ Duy Thanh (đều là cán bộ Công an quận Đồ Sơn) cùng về tội danh trên.

Theo kết luận điều tra, sáng 13/11/2020, ông Trần Tiến Quang – Trưởng Công an quận Đồ Sơn giao bị can Phạm Quang Tuấn, thời điểm đó giữ chức Phó trưởng Công an quận trực tiếp chỉ đạo vụ có dấu hiệu “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, trong quán karaoke Hải Sơn 86, thuộc phường Hợp Đức. Bị can Cường thụ lý, tập hợp hồ sơ. Các bị can khác phối hợp xác minh.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định 25/28 đối tượng trong quán karaoke Hải Sơn 86 dương tính ma túy.

Dưới sự chỉ đạo của bị can Tuấn, bị can Cường đã nhận tiền của người nhà các đối tượng trong vụ việc và cùng các bị can còn lại hợp thức hóa hồ sơ vụ việc để không xử lý hình sự.

Sau đó, Cường soạn thảo các báo cáo đề xuất, trình bị can Tuấn ký quyết xuất xử phạt hành chính để hợp thức hóa hồ sơ.

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Cường khai đã trực tiếp nhận 680 triệu đồng từ người nhà của nhóm đối tượng. Một số cán bộ, lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn trực tiếp nhận tổng số 390 triệu đồng từ người nhà các đối tượng sau đó đưa lại cho bị can Cường.

Tuy nhiên, sau đó bị can Cường khai chỉ nhận trực tiếp 200 triệu đồng của hai cán bộ Công an quận Đồ Sơn. Toàn bộ số tiền này sau đó Cường chuyển cho lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn chia cho các đơn vị trực thuộc và một số đơn vị liên quan tại quận Đồ Sơn.

Riêng bị can Cường được đưa 50 triệu đồng và bị can đã chỉ tiêu vào việc cá nhân và việc của Đội Điều tra tổng hợp.

Có dấu hiệu việc "nhận hối lộ"

Các cán bộ Đội Điều tra tổng hợp khai được bị can Cường chia cho mỗi người 1 triệu đồng nhưng không ai nhận. Sau đó, bị can Cường đưa 20 triệu đồng cho cấp dưới nộp vào quỹ đội.

Còn bị can Công khai được bị can Dũng đưa 4 triệu đồng nhưng bị can Dũng đã phủ nhận.

Trong khi đó, 12 đối tượng bị kiểm tra tại quán karaoke Hải Sơn 86 và một số đối tượng liên quan cũng phủ nhận việc đưa tiền cho Công an quận Đồ Sơn để được cho về và không bị xử lý.

Theo cơ quan điều tra – Viện KSND Tối cao, đến nay đã thu giữ 74 triệu đồng. Trong đó, có 20 triệu đồng tiền bị can Cường đưa cấp dưới nộp quỹ Đội Điều tra tổng hợp; 28,4 triệu đồng tiền bị can Cường dùng chi phí cho các công việc của Đội Điều tra tổng hợp và 21,5 triệu đồng do vợ bị can Cường tự nguyên giao nộp để khắc phục hậu quả. Bị can Công cũng giao nộp 4 triệu đồng.

Cơ quan điều tra – Viện KSND Tối cao nhận thấy, có dấu hiệu của việc “nhận hối lộ”. Tuy nhiên, ngoài lời khai của bị can Cường về việc nhận tiền của người nhà các đối tượng thì các bị can khác và cán bộ Công an quận Đồ Sơn đều không khai báo việc nhận tiền.

12 đối tượng bị kiểm tra tại quán karaoke Hải Sơn 86 và người nhà của những người này đều không khai báo việc đưa tiền. Do đó, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.