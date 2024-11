Chí Nhân không từ chối đóng phim với Thu Quỳnh

TPO - Trở lại màn ảnh nhỏ diễn viên Chí Nhân thoát mác trai đểu trong phim "Không thời gian". Dịp này, anh vào vai chàng trai si tình, theo đuổi cô giáo Tâm (Lê Bống). Nam diễn viên thú nhận vai diễn này làm khó anh bởi ngoài đời anh chưa từng theo đuổi ai.

Doanh nhân trẻ si tình

Nói về nhân vật Chí Tài trong Không thời gian - bộ phim về đề tài của quân đội sắp lên sóng, diễn viên Chí Nhân cho biết nhân vật này mang nhiều màu sắc đời sống. Nhân vật của anh là doanh nhân lên vùng biên lập nghiệp và giúp đỡ bà con làm kinh tế.

Nam diễn viên khẳng định vai diễn gây ấn tượng lớn với anh. Vai diễn cũng là cơ hội để Chí Nhân thay đổi mác trai đểu trên màn ảnh.

"Tài là thử thách mới, một dạng vai mới để khán giả nhìn nhận Chí Nhân ở màu sắc khác. Bởi đến nay mọi người vẫn nhớ về Chí Nhân ở vai trước đó, sau phim này khán giả nhớ đến Tài - người yêu say đắm, làm tất cả vì người mình yêu", Chí Nhân nêu.

Ngoài đời, nam diễn viên tự nhận chưa bao giờ biết theo đuổi một cô gái nào. Thực tế đều ngược lại.

Anh nhận lời tham gia phim Không thời gian, đảm nhận vai doanh nhân trẻ vì sự si tình, mải miết chăm sóc, đồng hành cùng cô giáo Tâm (Lê Bống) mà không biết bao giờ mới được đáp lại.

"Quá trình cưa cẩm, chinh phục cô giáo Tâm chính là điều nhân vật thu hút nhất với Chí Nhân. Nhiệm vụ duy nhất của mình trong phim thay đổi mô-típ cũ là cô giáo phải yêu bộ đội. Bây giờ cô giáo là phải yêu chủ doanh nghiệp", Chí Nhân nói.

Anh cũng tiết lộ thêm dành hết thời gian tâm huyết cho bộ phim này, bởi trong thời điểm khởi quay Không thời gian, Chí Nhân cũng nhận được lời mời tham gia phim khác.

"Tôi luôn quan tâm đến chất lượng hơn số lượng. Cùng thời điểm có hai bộ phim của VFC đều bấm máy, tôi ban đầu định tham gia cả hai đoàn, nhưng sau đó đã dành hết thời gian để để thực hiện Không thời gian, dù bộ phim còn lại đã định trang xong", Chí Nhân cho biết.

Mừng khi vợ cũ hạnh phúc

Bộ phim cũng đánh dấu lần đầu Chí Nhân hợp tác với Lê Bống. Anh khẳng định thời gian đầu khi mới vào đoàn, việc hợp tác với bạn diễn viên mới không đơn giản. Thời điểm đó rất khó để cả hai bắt nhịp với cách diễn của nhau.

"Đến thời điểm này thì hai anh em hợp nhau khi cộng tác. Trước những cảnh quay mọi người trao đổi với nhau để phân cảnh trở nên ngọt ngào. Tôi cũng có kỷ niệm khá vui với Lê Bống", Chí Nhân nhớ lại.

Thời gian tới, nam diễn viên tập trung phát triển công việc và chăm sóc cho bé Be (con trai Chí Nhân và vợ cũ Thu Quỳnh). Mong muốn của anh luôn là cân bằng được đời sống riêng và công việc. Anh cũng bày tỏ niềm vui khi vợ cũ có hạnh phúc và đón thêm thành viên mới.

"Bây giờ Chí Nhân và mẹ Be có trách nhiệm chung là chăm sóc bé Be tốt hơn. Cả hai trao đổi thường xuyên về cuộc sống, học tập của con. Tôi mừng khi mẹ Be hạnh phúc. Be thích em lắm, suốt ngày kể về em. Trở thành anh Be sẽ trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn", Chí Nhân chia sẻ.

Chí Nhân và Thu Quỳnh nên duyên sau phim Sống cùng lịch sử. Đến năm 2014, cả hai quyết định về chung một nhà và có một con trai. Tuy nhiên, sau một năm chung sống, Chí Nhân và Thu Quỳnh đã "đường ai nấy đi".

Ngoài ra, Chí Nhân khẳng định không từ chối đóng chung phim với vợ cũ. Anh nhấn mạnh cả hai đều là diễn viên chuyên nghiệp nên "không ngại". Đồng thời, nếu kịch bản phim mà cả hai thấy phù hợp thì "không có lý do gì để từ chối".

Khi được hỏi về người mới, Chí Nhân né tránh trả lời. Anh cho biết hiện tại không muốn cuộc sống trở nên ồn ào. Bên cạnh đó, con trai đầu đã lớn, có thể biết được thông tin từ bố, mẹ trên báo chí. Anh không muốn những tin tức này ảnh hưởng đến con.