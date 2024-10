Chi 25 triệu đồng để cầu hôn bên chiếc xe vàng 'hot' nhất New York

Nhiều cặp đôi sẵn sàng chi 1.000 USD (gần 25 triệu đồng) để có màn cầu hôn đáng nhớ bên chiếc xe biểu tượng.

Cuộc đời của Re’Shae Green đã thay đổi chỉ trong chớp mắt khi cô đặt chân đến New York hồi đầu tháng 9. Từ Maryland, Green (29 tuổi) tới New York cùng với người bạn trai lâu năm Corey Fields.

Green kể, khi băng qua đường, cô tình cờ thấy một chiếc taxi với dòng chữ: "Will You Marry Me?" (tạm dịch: Em sẽ lấy anh chứ?). Đúng lúc đó, Corey cười rạng rỡ, lấy ra chiếc nhẫn và quỳ xuống, ngỏ lời cầu hôn.

"Mọi người xung quanh hò reo, vỗ tay và chúc mừng chúng tôi", Green vô cùng xúc động chia sẻ về khoảnh khắc choáng ngợp đó.

Chiếc xe đời 1978 được trang trí bằng hoa lụa và dòng chữ "Marry Me" lấp lánh, đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các màn cầu hôn tại New York.

Thay vì cách giấu nhẫn trong bánh như trước đây, các cặp đôi giờ đang tìm cách tạo ra những kỷ niệm độc đáo và khó quên.

Corey Fields (29 tuổi) là giáo viên dạy máy tính, ở gần Washington, DC. Anh tìm đến sự giúp đỡ của nhiếp ảnh gia Elena Komarova và công ty chuyên tổ chức sự kiện để chuẩn bị cho màn cầu hôn của mình.

Chandler Fowles, quản lý của công ty tổ chức sự kiện, chia sẻ rằng chiếc taxi cổ thu hút sự chú ý của các cặp đôi. "Cả người dân New York lẫn du khách đều tìm kiếm những điều mang tính biểu tượng. Chiếc taxi này đúng là 'tinh túy' của New York".

Từ lâu những chiếc taxi màu vàng đã trở thành dấu ấn đặc trưng của New York. Cầu hôn bên cạnh một chiếc xe màu vàng được nhiều cặp đôi lựa chọn như một cách ghi lại kỷ niệm với thành phố này.

Để chuẩn bị cho màn cầu hôn, các cặp đôi phải đặt trước khoảng 2 tuần. Giá để tổ chức màn cầu hôn với chiếc xe là 1.000 USD. Các cặp đôi được chụp ảnh đính hôn trong 45 phút và được tặng một chai sâm panh để ăn mừng.

Green ca ngợi màn cầu hôn này là sự khởi đầu hoàn hảo cho hành trình cuộc sống cùng với Corey Fields. "Đó chính là lời cầu hôn trong mơ của tôi, ở thành phố nơi mọi giấc mơ đều trở thành hiện thực", cô nói.

