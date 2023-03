Cháy nhà khu phố cổ, khói bao trùm Hội An

TPO - Ngôi nhà cổ cũng là kho vải của một hãng thời trang nằm trong khu phố cổ Hội An bất ngờ bốc cháy sáng nay (15/3). Nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng chuyên nghiệp có mặt nỗ lực dập tắt đám cháy.

Sáng 15/3, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) xác nhận vừa xảy ra vụ hỏa hoạn xảy ra trong khu phố cổ Hội An.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 8h40 phút sáng cùng ngày, tại nhà số 7 đường Hoàng Văn Thụ, phường Minh An, TP. Hội An. Đây cũng là kho vải của hãng thời trang Yaly. Thời điểm này nhiều công nhân đang làm việc thì phát hiện đám cháy đã tháo chạy ra ngoài, đồng thời báo lực lượng chức năng.

Ngay sau đó hệ thống phòng cháy chữa cháy khu phố cổ được kích hoạt cùng với lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã đến hiện trường chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thiêu rụi nhiều đồ đạc trong nhà. Hiện, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

“Công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Trước mắt, nguyên nhân do chập điện đang được loại trừ do thời điểm này cầu dao điện bị ngắt. Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ” – ông Sơn nói.