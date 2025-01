Cháy ngùn ngụt tại cơ sở ép mùn ở Lạng Sơn, khói đen cao hàng chục mét

TPO - Trưa ngày 6/1, những ngọn lửa bùng phát bao phủ Công ty tư nhân Phú Khánh ở Na Hoa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn thiêu rụi các nhà xưởng cùng máy móc, vật tư.

Trước thời điểm xảy ra vụ cháy, 3 công nhân của Công ty tư nhân Phú Khánh phát hiện lửa bùng phát nơi đang sản xuất nên đã dùng bình chữa cháy nhưng bất thành.

Ngọn lửa lan quá nhanh, trong khoảng hai giờ, nhà xưởng rộng khoảng 600m2 cùng 1 máy xúc, 1 máy nâng, 1 máy ép thủy lực… đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng tổng giá trị vật chất thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Công an huyện Hữu Lũng xác nhận thông tin trên và cho biết, Công ty tư nhân Phú Khánh do bà Nguyễn Thị Uyên (SN 1975, quê quán ở An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) làm chủ chuyên sản xuất ép mùn xuất khẩu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện tham gia chữa cháy và đến khoảng 14h thì đám cháy được khống chế.

Nguyên nhân ban đầu xác định là do chập điện cộng với thời tiết hanh khô kéo dài nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng huyện Hữu Lũng tiếp tục kiểm tra, xử lý.